"Görevden alınırım" iddiasını ortaya atan Ekrem İmamoğlu’na CHP’den şok

CHP'DEN İMAMOĞLU'NA YANIT

İmamoğlu'nun bu iddiasının ardından CHP'den dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İBB Başkanı'nın bu sözlerine ilişkin yaptığı açıklamayla İmamoğlu'na adeta 'Aday değilsin' demeye getirdi.

"İMAMOĞLU BELEDİYE HİZMETLERİNİ DAHA RAHAT YERİNE GETİRECEKTİR"

CHP'li Öztrak şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan bir seçim daha kazanamayacağına göre böyle bir endişeye de mahal yoktur. İBB başkanımız yeni dönemde belediye hizmetlerini çok daha rahat yerine getirecektir"