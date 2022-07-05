"Görevden alınırım" iddiasını ortaya atan Ekrem İmamoğlu’na CHP’den şok
İngiliz Financial Times'a yaptığı açıklamada 2023’te Başkan Erdoğan'ın seçimleri tekrar kazanması durumunda kendisinin belediye başkanlığı görevinden alınabileceği iddiasını ortaya atan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na CHP'den çarpıcı bir yanıt geldi. Açıklamayı CHP Sözcüsü Faik Öztrak yaptı. Öztrak, açıklamasında İmamoğlu’na “Aday değilsin” göndermesine bulundu.
İngiliz Financial Times'a konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tepki çeken açıklamalarda bulunarak Türk iş dünyasını İngiliz basınına şikayet etti.
"Türkiye'de iş dünyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sesini yükseltmediği için kabahatli" ifadesini kullanan Ekrem İmamoğlu, "İş dünyasının hâlâ cesaret edemediğini üzüntüyle izliyorum. Maalesef iş dünyasının ekonomik durum nedeniyle kabahati var" çıkışını yaptı.
"ERDOĞAN KAZANIRSA GÖREVDEN ALINIRIM"
Ekrem İmamoğlu sözlerini devamında, Başkan Erdoğan'ın seçimleri tekrar kazanması halinde kendisinin belediye başkanlığı görevinden alınabileceği şeklinde bir iddia ortaya attı.
CHP'DEN İMAMOĞLU'NA YANIT
İmamoğlu'nun bu iddiasının ardından CHP'den dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İBB Başkanı'nın bu sözlerine ilişkin yaptığı açıklamayla İmamoğlu'na adeta 'Aday değilsin' demeye getirdi.
"İMAMOĞLU BELEDİYE HİZMETLERİNİ DAHA RAHAT YERİNE GETİRECEKTİR"
CHP'li Öztrak şu ifadeleri kullandı:
"Erdoğan bir seçim daha kazanamayacağına göre böyle bir endişeye de mahal yoktur. İBB başkanımız yeni dönemde belediye hizmetlerini çok daha rahat yerine getirecektir"
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