FETÖ’nün kirli planı tek tek deşifre oldu! O doktorun tüm kardeşleri FETÖ okullarında okumuş | İşte HEKİMSEN’deki FETÖ gerçeği

HEKİMSEN GENEL BAŞKANI ADİL KURBAN'DAN SKANDAL SÖZLER

Hekimsen Genel Başkanı Adil Kurban'a ait bir konuşmada özellikle kaos çağrısı, doktorlar üzerinden sahnelenen kirli oyunun izleri dikkat çekiyor. Sendika üyesi doktorlara yönelik olduğu iddia edilen konuşmasında Kurban, vatandaşın hastalığı ile ilgili skandal sözler sarfediyor. "Hastalar şimdi zırlıyor hiç meraklanmayın, üçüncü gün kıyameti koparacaklar" gibi sözlerle doktorlara sağlık hizmetini aksatması, hükümetin vatandaşla karşı karşıya kalması için akıl veren Kurban şöyle konuşuyor:

"Biz adeta bir kar tanesi gibiydik şimdi böyle çığ gibi oldu. Emin olun ben Adrasan'da anlaştığımız bir yer vardı, oranın sahibi beni aradı rahatsızmış. Hocam hastaneye gittim kapalı diyor. Hastanede uzmanlar hizmet vermiyor diyor. Adrasan'da iki yer var. Hem Adrasan hem Kemer o bölgede iki hastane var ikisi de kapalı. Tunceli'ye kadar kapalı. Van Ağrı'ya kadar kapalı. Çok fazla hastane kapalı. Ben 40 bin diye tahmin etmiştim ama oran çok daha fazla. Çok büyük oranda bir katılım var buna. Hastalar şimdi zırlıyor şimdi hiç meraklanmayın. 3. gün kıyameti koparacaklar. Velhasıl hiç problem değil. Zaten bizim sayımız arttıkça etkimiz artacak. Yakında sayımız arttığı için bizi mütemadiyen çağırıyorlar. Psikolojik olarak olayı bir değerlendirin. Yani biz böyle eylem yaptığımız için hemen bize böyle bütün taleplerimiz pata küte verilse ne olur biz şantaj yapar gibi eylem yaparız değil mi? Bu tür birşeyden korkuyorlar. Onların verdiği tepkiyi şu an izlemekteyiz. Bunlar tepki vermez. Verirlerse hata edeceklerini bilirler. Ama ciddi bir hazırlık yapıyorlar ve yapacaklar. Ben size demiştim, programlarda da demiştim.