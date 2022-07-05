FETÖ'nün kirli planı tek tek deşifre oldu! O doktorun tüm kardeşleri FETÖ okullarında okumuş | İşte HEKİMSEN'deki FETÖ gerçeği
15 Temmuz 2016'da dirayetli hükümet ve vatansever halkı geçemeyen FETÖ terör örgütü, bu kez sinsi planlarını kurumlar üzerinden kurguluyor. Sağlık sistemini hedef alarak HEKİMSEN üzerinden oyun kuran FETÖ'nün kirli planları tek tek ortaya çıkıyor. Şanlıurfa'daki doktora şlddet olayının arkasındaki gerçeklerin gün yüzüne çıkmasıyla, FETÖ'nün algı operasyonu deşifre oldu. Söz konusu doktor önce görüntüleri servis etti, ardından halkın kin ve nefrete sürüklemeye çalıştı.
FETÖ, Türkiye üzerindeki algı operasyonlarına kirli planlarıyla devam diyor. Kurumlar üzerinden eylem başlatarak ya da bölümlerde çalışan FETÖ'cüleri sahaya sürerek plan devreye sokuluyor. Son dönemin oyunlarından biri de 'doktor şiddeti' olmuştu
Şanlıurfa'da meydana gelen olayın kahramanı doktorun şovu tüm sis bulutlarının dağılmasını sağladı. Diplomasını yırtan doktorun kendisi ve kardeşlerinin FETÖ okullarında eğitildiği ortaya çıktı.
Peki tüm olayların FETÖ ile bağlantısı nasıl oluştu? FETÖ sağlık sistemini nasl hedef aldı?
OLAYLAR NASIL BAŞLADI?
Kısa bir süre önce Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Şeyhmus Baraş isimli doktorun hasta yakınları tarafından darp edildiği görüntüler ortaya çıkmış söz konusu olay büyük tepkiyle karşılanmıştı.
Olayın ardından 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edilirken saldırıya uğrayan doktor Baraş işinden istifa etmiş, saldırganların mahkeme tarafından serbest bırakıldığını öğrenince de diplomasını yırtmıştı.
HASTA YAKININA EDİLEN KÜFÜR OLAYIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ
Söz konusu hasta yakınlarından hem muayene ücreti hem de ilaçlar için ayrı bir para talep edilince olayın farklı bir boyut kazandığı gözlemlendi. Durum karşısında hastayı devlet hastanesine götürmek isteyen aileye hekim tarafından edilen yakışıksız bir küfür ile yol gösterildi. Bu durumun ardından sinirlerine hakim olamayan vatandaş ise arbede çıkarıyor.
GÖRÜNTÜLERİ SERVİS ETTİ
Daha sonra doktor Şeyhmus Baraş, medya kuruluşlarına haber vererek görüntüleri paylaştı. Kendisi özel sektörde çalışmasına rağmen kamuda çalışan herkesi istifaya davet etti.
DOKTORDAN BÜYÜK ŞOV!
Küfür edip hasta yakınıyla arbede yaşayan hekim cephesi ise olayı çarpıtarak 'mağdur' algısı oluşturmaya çalıştı. "Bu meslek artık yürütülemez her gün bir şiddet olayı ile karşı karşıyayız. İstifa ediyorum. Diplomamı yırtıyorum." diyerek adliye önünde büyük bir şova imza attı.
GERÇEKLER TEK TEK GÜNYÜZÜNE ÇIKTI
Söz konusu bu olayla ilgili dikkat çeken detaylar da günyüzüne çıkmaya başladı.
Hasta yakınlarının ifadesinde, söz konusu hekimin olay yerine sonradan geldiği anlaşıldı. Üstüne üstelik 39 derece ateşle yanan bir çocuğun tedavisi için sadece muayene ücreti değil ilaçlar için de ayrı ücret talep edildiği öğrenildi.
Bu durum karşısında devlet hastanesine gitmek isteyen aileye, hekim tarafından yakışıksız bir sözle kapı gösterilince olayın cereyan ettiği ve arbede çıktığı anlaşıldı.
TİYATROCU HEKİM FETÖ OKULUNDA EĞİTİM GÖRMÜŞ!
Öte yandan Şeyhmus Baraş ismi mercek altına alındığında çok çarpıcı detaylar da günyüzüne çıktı.
Baraş'ın 2008-2010 yılları arasında Gaziantep'te FETÖ/PDY kontrolü altındaki bir okulda eğitim gördüğü daha sonrasında Kahramanmanaraş Sütçü İmam Üviversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gördüğü 2017 yılında mezun olduğu öğrenildi.
AİLE ÇOCUKLARINI FETÖ OKULLARINA GÖNDERMİŞ
Söz konusu doktor Şehmus'un kendisi Fetö okullarından mezun. Kardeşlerinden biri Fetö okulundan mezun ve Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyor.
ABLASI FETÖ'DEN 2018'DE GÖZALTINA ALINMIŞ
Şeyhmus Baraş'ın ablası olan 1988 doğumlu Zeliha Kurul isimli şahsın FETÖ/PDY kontrolündeki Aktif Eğitim Sendikası'nın 2014'teki üyeleri arasında yer aldığı, 2018 yılında FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltına alındığı ve hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan takipsizlik kararı verildiği edinilen bilgiler arasında.
KARDEŞİ DE FETÖ OKULUNA AYAK BASMIŞ
Şeyhmus Baraş'ın 2002 doğumlu kardeşi Halef Baraş, 2013 - 2014 yılları arasında FETÖ/PDY kontrolündeki bir okulda eğitim gördü.
FETÖ İLTİSAKLI HEKİMSEN SAHNEDE
Viranşehir'de yaşanan bu olay sonrası "sağlık sisteminde sorun var" algısı yaratıp toplumu yanlış yönlendirme peşine düşen FETÖ ve işbirlikçileri ise yine sahneye çıktı.
HEKİMSEN GENEL BAŞKANI ADİL KURBAN'DAN SKANDAL SÖZLER
Hekimsen Genel Başkanı Adil Kurban'a ait bir konuşmada özellikle kaos çağrısı, doktorlar üzerinden sahnelenen kirli oyunun izleri dikkat çekiyor. Sendika üyesi doktorlara yönelik olduğu iddia edilen konuşmasında Kurban, vatandaşın hastalığı ile ilgili skandal sözler sarfediyor. "Hastalar şimdi zırlıyor hiç meraklanmayın, üçüncü gün kıyameti koparacaklar" gibi sözlerle doktorlara sağlık hizmetini aksatması, hükümetin vatandaşla karşı karşıya kalması için akıl veren Kurban şöyle konuşuyor:
"Biz adeta bir kar tanesi gibiydik şimdi böyle çığ gibi oldu. Emin olun ben Adrasan'da anlaştığımız bir yer vardı, oranın sahibi beni aradı rahatsızmış. Hocam hastaneye gittim kapalı diyor. Hastanede uzmanlar hizmet vermiyor diyor. Adrasan'da iki yer var. Hem Adrasan hem Kemer o bölgede iki hastane var ikisi de kapalı. Tunceli'ye kadar kapalı. Van Ağrı'ya kadar kapalı. Çok fazla hastane kapalı. Ben 40 bin diye tahmin etmiştim ama oran çok daha fazla. Çok büyük oranda bir katılım var buna. Hastalar şimdi zırlıyor şimdi hiç meraklanmayın. 3. gün kıyameti koparacaklar. Velhasıl hiç problem değil. Zaten bizim sayımız arttıkça etkimiz artacak. Yakında sayımız arttığı için bizi mütemadiyen çağırıyorlar. Psikolojik olarak olayı bir değerlendirin. Yani biz böyle eylem yaptığımız için hemen bize böyle bütün taleplerimiz pata küte verilse ne olur biz şantaj yapar gibi eylem yaparız değil mi? Bu tür birşeyden korkuyorlar. Onların verdiği tepkiyi şu an izlemekteyiz. Bunlar tepki vermez. Verirlerse hata edeceklerini bilirler. Ama ciddi bir hazırlık yapıyorlar ve yapacaklar. Ben size demiştim, programlarda da demiştim.
HEKİM-SEN'DEKİ FETÖ İZİ
8 Ağustos 2018 tarihinde HEKİMSEN (Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası) adıyla kurulan yapı Hekim-Sen (Hekim Dayanışma ve Yardımlaşma Platformu) olarak güncellendi.
Merkezi Kocaeli'nde.
Sendikal faaliyetlere son dönemde başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının "kaybolan saygınlığını geri kazandırma" gerekçesiyle girdi.
Kurucu (7) üyeden 4'ü fetö iltisaklısı.
İbrahim Taka'nın FETÖ/PDY "Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma" suçundan adli kaydının olduğu tespit edildi. FETÖ terör örgütü mensubu 3 şahsın ifadesinde adının geçtiği, kız kardeşi Ümeyye Taka Aydın'ın cezaevlerinde tutuklu/hükümlü bulunan FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine maddi yardımda bulunduğu belirlendi.
Mesela İbrahim Taka hakkında 2018 yılında Silahlı Terör Örgütüne Üye olmaktan işlem yapılmış. Kardeşi Ümeyye Taka Aydın'ın Balock kullanıcısı ve Fetö'nün hekim yapılanmasında yer alan üst düzey kişilerle iltisakı bulunuyor.
Bir diğer yönetici Hakan Özkan ise 2012 yılı öncesinde Fetö evlerinde kalmış bir şahıs.
Yönetimden bir diğer isim Ogün Uçar. 15 Temmuz sonrası Fetö'ye haksızlık yapıldığını beyan ettiği biliniyor.
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