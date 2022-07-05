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Son dakika: Başkan Erdoğan Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden tekvandocularla telefonda görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.07.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan Akdeniz Oyunları’nda mücadele eden tekvandocularla telefonda görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocularla telefonda görüştü.

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