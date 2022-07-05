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Başkan Recep Tayyip Erdoğan İran'a gidiyor!

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Giriş Tarihi: 05.07.2022 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan İran’a gidiyor!

Son dakika haberine göre: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Temmuz'da Tahran'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

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