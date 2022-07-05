05 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi

Başkan Erdoğan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.07.2022
ABONE OL
Başkan Erdoğan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül ile Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA