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560 bin sözleşmeliye kadro yolu! AK Parti'den flaş açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.07.2022 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022
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560 bin sözleşmeliye kadro yolu! AK Parti’den flaş açıklama

Son dakika haberine göre AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Ekim'de sözleşmelilerin kadroya alınması ele alınacak." dedi.

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