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Halil Sezai darbettiği komşusu Hüseyin Meriç’le yine davalık oldu! “Her an öldürebilir...”

Komşusu Hüseyin Meriç'i darp edip bir süre hapis yayan Halil Sezai, sahne aldığı mekanda söylediği sözler nedeniyle yeniden mahkemelik oldu. Yaşlı adamın "her an öldürebilir" diyerek şikayetçi olduğu şarkıcı hakkında yeniden dava açıldı. Meriç ile uzlaşmayan Halil Sezai'nin "alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. Şarkıcı Halil Sezai yeniden hapis yatacak mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.06.2022 12:50
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Halil Sezai darbettiği komşusu Hüseyin Meriç’le yine davalık oldu! “Her an öldürebilir...”

Tuzla'da 68 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'in darp edip tutuklanan ve 1 yıl 11 ay 17 gün hapse çarptırılan şarkıcı Halil Sezai, tahliyesiyle birlikte sahne aldığı mekanda söylediği sözler nedeniyle yeniden sanık oldu. Hakkında "alenen hakaret" suçundan dava açıldı.

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Halil Sezai darbettiği komşusu Hüseyin Meriç’le yine davalık oldu! “Her an öldürebilir...”

"HER AN ÖLDÜREBİLİR" ŞİKAYETİNE "SOHBET ETTİM" SAVUNMASI

Hüseyin Meriç, avukatı aracılığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe sunarak Halil Sezai'den yeniden şikayetçi oldu.

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Halil Sezai darbettiği komşusu Hüseyin Meriç’le yine davalık oldu! “Her an öldürebilir...”

Sezai'nin gerek sosyal medya gerekse sahne aldığı mekanda kendisine hakaret ve tehdit ettiğini belirtti.

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Halil Sezai darbettiği komşusu Hüseyin Meriç’le yine davalık oldu! “Her an öldürebilir...”

Öyle ki Halil Sezai'nin, geçen yıl Temmuz ayında sahne aldığı bir mekanda "Hak etti, kafam güzeldi. Gerektiği şekilde tam dövemedim, bir dahaki sefere. G…n tekiydi gerçekten" sözlerine vurgu yaparak psikolojisinin bozulduğunu aktaran yaşlı adam, "Can korkum var. Kin besliyor, her an öldürebilir" diye de ekledi.

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Halil Sezai darbettiği komşusu Hüseyin Meriç’le yine davalık oldu! “Her an öldürebilir...”

Savcılıkta ifade veren Sezai de, "Ben kimseye hakaret etmedim. Konserim sırasında seyircilerle sohbet eşliğinde konuştum" dedi.