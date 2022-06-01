01 Haziran 2022, Çarşamba
Halil Sezai darbettiği komşusu Hüseyin Meriç’le yine davalık oldu! “Her an öldürebilir...”
Komşusu Hüseyin Meriç'i darp edip bir süre hapis yayan Halil Sezai, sahne aldığı mekanda söylediği sözler nedeniyle yeniden mahkemelik oldu. Yaşlı adamın "her an öldürebilir" diyerek şikayetçi olduğu şarkıcı hakkında yeniden dava açıldı. Meriç ile uzlaşmayan Halil Sezai'nin "alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. Şarkıcı Halil Sezai yeniden hapis yatacak mı? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 01.06.2022 12:50
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