Ekrem İmamoğlu'ndan 2023 seçim algısı! Financial Times'ta skandal sözler! İş insanlarına üstü kapalı tehdit
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u yönetme biçimi hem megakenti hem de projeleri durma noktasına getirdi. İstanbul'un yönetimi konusunda yetersiz kalan İmamoğlu İngiliz Financial Times'a skandal açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ekonomisine büyük katkı sağlayan iş insanlarını üstü kapalı tehdit eden İmamoğlu, Başkan Erdoğan'a karşı harekete geçmeleri çağrısında bulundu. Haddi ve maksadını aşan ifadeler kullanmaya devam eden İmamoğlu Başkan Erdoğan'ın 2023 seçimini kazanması durumunda kendisinin görevden alınacağı algısını yaratarak yine iftira siyasetine sarıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İngiltere basınından Financial Times'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
HEDEF TÜRK İŞ DÜNYASI
Daha önce kendini cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçenler arasında gösteren konuşan İmamoğlu, Türkiye'deki iş dünyasını hedef alan ifadeler kullandı.
İmamoğlu, "Türkiye'de iş dünyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sesini yükseltmediği için ekonomik kriz nedeniyle kabahatli" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu, "İş dünyasının hâlâ cesaret edemediğini üzüntüyle izliyorum. Maalesef iş dünyasının ekonomik durum nedeniyle kabahati var" diye konuştu.
FİNANCİAL TİMES: ERDOĞAN'IN OLASI RAKİBİ
Öte yandan Londra merkezli gazete, bir kez daha "İmamoğlu, yaklaşan cumhurbaşkanı seçimlerinde Erdoğan'ın olası rakiplerinden biri olarak görülüyor" tespitini öne sürdü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında "büyüyen bir ivme" olduğu öne sürülerek, ancak anketlerde Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'ndan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan daha az popüler olduğunu gösterdiği belirtildi.
Kendi adaylığını dışlamayan İBB Başkanı İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını alenen desteklediği kaydedildi.
Bununla birlikte İmamoğlu'nun, "seçim zamanlaması belirsizken, Kılıçdaroğlu'nun kazanıp kazanamayacağı konusunda bir tartışmaya girmenin doğru olmadığını" söylediği aktarıldı.
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