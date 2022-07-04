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Dışişleri Bakanlığından 'Karakalpakistan' açıklaması: Yakından takip ediyoruz

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Giriş Tarihi: 04.07.2022 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022
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Dışişleri Bakanlığından ’Karakalpakistan’ açıklaması: Yakından takip ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, dost ve kardeş ülke Özbekistan'da yaşanan 'Karakalpakistan' protestolarına ilişkin bir açıklama yayımladı. Yaşananların yakından takip edildiğinin vurgulandığı açıklamada, "Stratejik ortağımız dost ve kardeş ülke Özbekistan'ın refah ve istikrarına büyük önem veriyoruz." denildi.

Özbekistan Anayasası'nda Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirileceğine ilişkin bazı tekliflerin gündeme gelmesinin ardından 1 Temmuz'da Karakalpakistan'da protesto gösterileri düzenlenmişti. Özbekistan İçişleri Bakanlığı, söz konusu gösterilerin ülke anayasasında yapılması öngörülen değişiklikleri "yanlış yorumlayan" bir grup vatandaş tarafından düzenlendiğini duyurmuştu.

ÖZBEKİSTAN'DAKİ OHAL

Bunun üzerine Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, gösterilerin gerçekleştiği Nukus'a giderek, buradaki vatandaşlarla bir araya gelmiş ve Karakalpakistan'ın statüsünün değiştirilmeyeceğini bildirmişti. Mirziyoyev'in gösterilerin devam etmesi nedeniyle imzaladığı kararnameyle Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde 2 Ağustos'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Dışişleri Bakanlığı, dost ve kardeş ülke Özbekistan'da yaşanan 'Karakalpakistan' protestolarına ilişkin bir açıklama yayımladı. Yaşananların yakından takip edildiğinin vurgulandığı açıklamada, "Stratejik ortağımız dost ve kardeş ülke Özbekistan'ın refah ve istikrarına büyük önem veriyoruz." denildi.

"ÇÖZÜME İNANCIMIZ TAM"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Özbekistan'ın Karakalpakistan Cumhuriyeti'nde yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Ortak medeniyet, kültür ve tarihi bağlarımız bulunan, stratejik ortağımız dost ve kardeş Özbekistan'ın istikrar ve refahına büyük önem atfediyoruz.

Özbekistan yönetiminin ve halkının, olayları sağduyu ve barış ile huzur ortamı içerisinde çözüme kavuşturacağına inancımız tamdır.

Olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

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