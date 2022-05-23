23 Mayıs 2022, Pazartesi
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Yargıtay Başsavcılığı ile Özbekistan Başsavcılığı arasında mutabakat zaptı imzalanacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.05.2022
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Yargıtay Başsavcılığı ile Özbekistan Başsavcılığı arasında mutabakat zaptı imzalanacak

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Başsavcılığı arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla mutabakat zaptı imzalanacak.

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