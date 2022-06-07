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THY'nin 339. uçuş noktası Özbekistan'ın tarihi kenti Buhara oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.06.2022
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THY’nin 339. uçuş noktası Özbekistan’ın tarihi kenti Buhara oldu

Türk Hava Yolları (THY) uçuş ağına, Orta Asya'da 2 bin 500 yılı aşkın tarihe sahip ve UNESCO "Dünya Kültür Mirası Listesi"nde yer alan kadim şehri Buhara'yı da ekledi.

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