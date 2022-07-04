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Son dakika: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı öldürüldü

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Giriş Tarihi: 04.07.2022 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022
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Son dakika: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK’lı öldürüldü

SON DAKİKA: MSB'den yapılan açıklamaya göre; Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist öldürüldü.

SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

2 PKK'LI ETKİSİZ!

Bakanlık, bu kapsamda Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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