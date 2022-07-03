HDP kongresinde skandal! Öcalan sloganları atıp posterini açmaya çalıştılar
Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından gerçekleştirilen 5’inci Olağan Kongre'de peş peşe skandallar yaşandı. Önce HDP Eş Başkanı Pervin Buldan’ın konuşma yaptığı esnada yüzlerini bezle kapatan iki kişi terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterini açmaya çalıştı ardından Öcalan için salonda halay eşliğinde destek sloganları atıldı.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından gerçekleştirilen 5'inci Olağan Kongre esnasında yüzlerini bezle kapatan iki kişi, salonda terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini açmaya çalıştı.
HDP 5'inci Olağan Kongresi Ankara'da yer alan Ankara Spor Salonunda gerçekleştiriliyor. Kongre esnasında HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın sahnede konuşma yaptığı esnada, yüzlerini gizleyen iki kişi sahnenin önüne doğru hamle yaparak terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini açmaya çalıştı.
Alanda yer alan görevlilerce şahıslara müdahale edilirken, yüzü bezle kapalı şahıslar posteri eline alarak tribünlere doğru koşarak uzaklaştı.
TERÖRİST BAŞINA DESTEK SLOGANLARI
HDP kongresinde halay eşliğinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için destek sloganları atıldı.
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