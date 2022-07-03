HDP kongresinde skandal! Öcalan sloganları atıp posterini açmaya çalıştılar

HDP 5'inci Olağan Kongresi Ankara'da yer alan Ankara Spor Salonunda gerçekleştiriliyor. Kongre esnasında HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın sahnede konuşma yaptığı esnada, yüzlerini gizleyen iki kişi sahnenin önüne doğru hamle yaparak terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini açmaya çalıştı.