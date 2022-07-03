Milli Savunma Bakanlığı’ndan orman yangınlarıyla mücadele mesajı! Herkül ve Uçan kale desteği

Bunların yanı sıra yangınla mücadelede kullanılan yangın kutusuna yönelik ise C-130 E uçaklarının pilotlarına ve uçuş teknisyenlerine eğitim verildi.

REZERV GÜÇ KAYSERİ'DE KONUŞLANDIRILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sağlanan rezerv güç AFAD ve OGM tarafından hazırlanan Büyük Orman Yangını Müdahale Planı'nda yer alan üçüncü ve dördüncü seviye yangınlarda kullanılacak.

Rezerv güç, Tarım ve Orman Bakanlığından gelen talebin Milli Savunma Bakanlığı tarafından uygun görülmesinin ardından harekete geçecek. Milli Savunma Bakanlığından verilecek talimatın ardından rezerv güç olarak görevli hava araçları en kısa sürede yangın bölgesine intikal edecek.