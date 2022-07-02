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Haliç'te metrobüs yangını! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.07.2022 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022
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Haliç’te metrobüs yangını! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Haliç Köprüsü üzerinde bir metrobüste yangın çıktı. Durumun anlaşılması sonrasında yolcular araçtan tahliye edildi. Olay yerine sevk edilen ekipler alevlere müdahale ediyor.

Haliç Köprüsü'nde seyir halindeki metrobüste çıkan yangın söndürüldü.

Haliç Köprüsü'nde Şişli yönüne giden metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle metrobüsten yoğun duman yükseldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

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