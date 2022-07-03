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Son dakika: Beykoz'da orman yangını! Yerleşim yeri korkusu

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.07.2022 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022
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Son dakika: Beykoz’da orman yangını! Yerleşim yeri korkusu

Son dakika haberleri... Beykoz'da yerleşim yerlerine yakın olan bir ormanlık bölgede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması üzerine söndürme çalışmalarına geçildiği belirtildi.

Beykoz'da orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yerleşim alanına yakın noktada çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Yangına havadan helikopterle de müdahale edildi.

Ormanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

İtfaiyenin söndürme çalışmaları devam ediyor.

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