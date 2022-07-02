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PKK/YPG destekçileri yine sokağa çıktı! Terör destekçileri yoldan geçenlere saldırdı.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 02.07.2022 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022
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PKK/YPG destekçileri yine sokağa çıktı! Terör destekçileri yoldan geçenlere saldırdı.

Finlandiya'da terör örgütü PKK/YPG yandaşları yine sokağa çıktı. Teröre destek verilen eyleme Finlandiyalılar tepki gösterince olaylar çıktı, örgüt yandaşları çevredekilere saldırıp darp etti.

Finlandiya'da PKK/YPG yandaşları yine yürüyüş düzenledi, eyleme tepki gösterenler saldırıya uğradı. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de terör örgütü PKK/YPG yandaşları sokağa çıktı, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açarak yürüyüş yaptı.

İşte bu sırada yoldan geçen bazı Finlandiyalılar terör destekçilerine tepki gösterdi. Çıkan tartışmanın ardından PKK/YPG yandaşları Finlandiyalılara saldırıp darp etti. Sopalarla darp edilenlerden bazıları yaralandı, polisin müdahalesiyle saldırıya uğrayanlar kalabalığın arasından kurtarıldı. Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepkiye yol açtı.

POLİS MÜDAHALESİ YOK

Ellerinde PKK paçavralarıyla gösteri yapan gruba polis müdahalesi olmaması dikkat çekti.

Türkiye'nin, NATO'ya katılma sürecinde olan Finlandiya ve İsveç'e yönelik kaygılarının giderilmesi için üç ülke arasında üçlü muhtıra imzalandı. 28 Haziran'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ve İsveç Başbakanı Andersson'un katılımıyla Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan Üçlü Muhtırada iki ülke PKK'nın yasaklanmış bir terör örgütü olduğunu teyit etti.

Metinde ayrıca "Müstakbel NATO Müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç, milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek verirler. Bu çerçevede, Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacaklardır. " ifadeleri yer aldı.

Terör destekçileri yine sokağa çıktı! TERÖR DESTEKÇİLERİ YİNE SOKAĞA ÇIKTI!
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