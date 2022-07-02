PKK/YPG destekçileri yine sokağa çıktı! Terör destekçileri yoldan geçenlere saldırdı.

Türkiye'nin, NATO'ya katılma sürecinde olan Finlandiya ve İsveç'e yönelik kaygılarının giderilmesi için üç ülke arasında üçlü muhtıra imzalandı. 28 Haziran'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ve İsveç Başbakanı Andersson'un katılımıyla Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan Üçlü Muhtırada iki ülke PKK'nın yasaklanmış bir terör örgütü olduğunu teyit etti.