Pençe-Kilit şehidinin yürek burkan namaz sorusu: Teyemmüm ile kılıyoruz üzerimiz çok pisleniyor sıkıntı olmaz değil mi?
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonlarında şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşçı, babaevinin yer aldığı Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin yakın arkadaşına kısa bir süre önce yolladığı, "Namazları teyemmüm ile kılıyoruz üzerimiz çok pisleniyor sıkıntı olmaz değil mi?" şeklindeki mesajı yürekleri dağladı.
NAMAZ SORUSU YÜREK BURKTU
Şehit Serkan Taşcı'nın hafızlık arkadaşına sorduğu soru okuyanları duygulandırdı.
Taşcı'nın arkadaşına attığı mesajda, "Namazları teyemmüm ile kılıyoruz üzerimiz çok pisleniyor sıkıntı olmaz di mi" diye yazdığı ortaya çıktı.
"EVLİLİK HAYALLERİ VARDI"
Mesajın sosyal medyada gündem olmasına ilişkin konuşan şehidin arkadaşı İsmail Gençtürk, "Ben Serkan'dan dört üst gruptaydım. Serkan kardeşimiz hem kendisi hem de sonraki ve önceki dönemlerin çok sevdiği bir insandı. Ara sıra mesajlaştığımız, konuştuğumuz oluyordu. En son mesajlaşmalarında teyemmüm ile alakalı bir şey sormuştu.
Ben belli bir dönem kendisinin derslerine girdim. Orada arkadaşlarına namazı tavsiye ettiğini söylemişti. Evlilikle alakalı hayallerinden bahsetmişti. Sözleşmesinin devam ettiğini ve zor bir görev yaptığından söz etti. Ben özellikle ailesine sabırlar niyaz ediyorum. Allah'ım cennetinde sevdiği şehitlerle buluştursun. Eski hocaları da söylüyor, eskiden beri şehadeti çok arzulayan biriydi. Hafızlık yıllarında ne olmak istiyorsun dendiğinde 'Şehit olmak istiyorum' diyen bir kardeşimizdi." dedi.
"VATAN İÇİN KOŞACAĞIM"
Serkan Taşcı'nın hafızlık öğretmeni Kemal Eftal Kabıoğlu ise, "Serkan'ın küçüklüğünü biliriz. Önce hafızlık yapmak istiyordu. Çok iradeli biriydi. Herkesin sevdiği bir insandı. Şu an burada hafızlık yaparken arkadaş olduğu Türkiye'nin her yerinden insanlar var. Herkesin gönlünde eriten biriydi. Hafızlığı bitirdi, ilahiyat okudu ama onun gönlünde askerlik vardı. Ağabeyi de hafızlık okumuştu. Vatanını çok seviyordu. Kendi İslami ilimlerde de geliştirebilirdi ama vatanına hizmet etmek onun gönlünde vardı. 'Bu vatan için koşacağım' derdi vardı. Önceki görüşmelerde de 'Silahın başında bekliyoruz, ne zaman olacak' derdi. Genç olmasına rağmen gözü karaydı. Farklı operasyonlarda 'Her an olabilir, hakkınızı helal edin' ifadeleri oluyordu. O mertebe bugüne nasipmiş. Ateş ciğerimizi yakıyor ama bir yandan da en yüksek mertebeye uğurladığımız için elhamdülillah diyoruz" şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS sınavı ne kadar, kaç dakika sürüyor? DGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
- Enflasyon beklentisi son dakika: Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK TEFE-TÜFE enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
- 3600 ek gösterge son dakika: 3600 ek gösterge ne zaman uygulanacak 2022? Torba Kanun Teklifi...
- Kurbanlık güncel il il fiyatları 2022: Kurbanlık fiyatları ne zaman açıklanacak? Küçükbaş ve büyükbaş fiyatları...
- Hangisi maydanozgillerdendir? KİM MİLYONER SORUSU
- 18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı insan kan bağışçısı adayı olabilirken bağışçılar Kızılay'a en az kaç ayda bir kan bağışında bulunabilir?
- LGS tercihleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak? LGS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?
- Emekli için %40,75 tahmini ayyuka çıktı! En az limit 3.500 olacak! SSK, Bağ-Kur, 4C'li 2.250, 2,350, 3.000 TL alanların maaşı ne kadar olacak? Virgül virgül hesaplandı...
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Aile Destek Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Aile Destek Programı başvuruları bitti mi?
- Asgari ücret zammıyla baştan aşağı değişti! Staj ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı... İşte yeni maaş tutarları...
- ASGARİ ÜCRET ZAMMI NETLEŞTİ! Asgari ücrette %30 artış, evli bekar için yeni hesap! Net-Brüt 1,2,3,4 çocuklu, çocuksuzlar için tablo...