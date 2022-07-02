Pençe-Kilit şehidinin yürek burkan namaz sorusu: Teyemmüm ile kılıyoruz üzerimiz çok pisleniyor sıkıntı olmaz değil mi?

"EVLİLİK HAYALLERİ VARDI"

Mesajın sosyal medyada gündem olmasına ilişkin konuşan şehidin arkadaşı İsmail Gençtürk, "Ben Serkan'dan dört üst gruptaydım. Serkan kardeşimiz hem kendisi hem de sonraki ve önceki dönemlerin çok sevdiği bir insandı. Ara sıra mesajlaştığımız, konuştuğumuz oluyordu. En son mesajlaşmalarında teyemmüm ile alakalı bir şey sormuştu.

Ben belli bir dönem kendisinin derslerine girdim. Orada arkadaşlarına namazı tavsiye ettiğini söylemişti. Evlilikle alakalı hayallerinden bahsetmişti. Sözleşmesinin devam ettiğini ve zor bir görev yaptığından söz etti. Ben özellikle ailesine sabırlar niyaz ediyorum. Allah'ım cennetinde sevdiği şehitlerle buluştursun. Eski hocaları da söylüyor, eskiden beri şehadeti çok arzulayan biriydi. Hafızlık yıllarında ne olmak istiyorsun dendiğinde 'Şehit olmak istiyorum' diyen bir kardeşimizdi." dedi.