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Pençe-Kilit şehidinin yürek burkan namaz sorusu: Teyemmüm ile kılıyoruz üzerimiz çok pisleniyor sıkıntı olmaz değil mi?

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 02.07.2022 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022
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Pençe-Kilit şehidinin yürek burkan namaz sorusu: Teyemmüm ile kılıyoruz üzerimiz çok pisleniyor sıkıntı olmaz değil mi?

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonlarında şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşçı, babaevinin yer aldığı Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin yakın arkadaşına kısa bir süre önce yolladığı, "Namazları teyemmüm ile kılıyoruz üzerimiz çok pisleniyor sıkıntı olmaz değil mi?" şeklindeki mesajı yürekleri dağladı.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, arazide kayarak düşen ve şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın cenazesi sabah saatlerinde babaevinin yer aldığı Bursa'ya getirildi.

NAMAZ SORUSU YÜREK BURKTU

Şehit Serkan Taşcı'nın hafızlık arkadaşına sorduğu soru okuyanları duygulandırdı.

Taşcı'nın arkadaşına attığı mesajda, "Namazları teyemmüm ile kılıyoruz üzerimiz çok pisleniyor sıkıntı olmaz di mi" diye yazdığı ortaya çıktı.

"EVLİLİK HAYALLERİ VARDI"

Mesajın sosyal medyada gündem olmasına ilişkin konuşan şehidin arkadaşı İsmail Gençtürk, "Ben Serkan'dan dört üst gruptaydım. Serkan kardeşimiz hem kendisi hem de sonraki ve önceki dönemlerin çok sevdiği bir insandı. Ara sıra mesajlaştığımız, konuştuğumuz oluyordu. En son mesajlaşmalarında teyemmüm ile alakalı bir şey sormuştu.

Ben belli bir dönem kendisinin derslerine girdim. Orada arkadaşlarına namazı tavsiye ettiğini söylemişti. Evlilikle alakalı hayallerinden bahsetmişti. Sözleşmesinin devam ettiğini ve zor bir görev yaptığından söz etti. Ben özellikle ailesine sabırlar niyaz ediyorum. Allah'ım cennetinde sevdiği şehitlerle buluştursun. Eski hocaları da söylüyor, eskiden beri şehadeti çok arzulayan biriydi. Hafızlık yıllarında ne olmak istiyorsun dendiğinde 'Şehit olmak istiyorum' diyen bir kardeşimizdi." dedi.

"VATAN İÇİN KOŞACAĞIM"

Serkan Taşcı'nın hafızlık öğretmeni Kemal Eftal Kabıoğlu ise, "Serkan'ın küçüklüğünü biliriz. Önce hafızlık yapmak istiyordu. Çok iradeli biriydi. Herkesin sevdiği bir insandı. Şu an burada hafızlık yaparken arkadaş olduğu Türkiye'nin her yerinden insanlar var. Herkesin gönlünde eriten biriydi. Hafızlığı bitirdi, ilahiyat okudu ama onun gönlünde askerlik vardı. Ağabeyi de hafızlık okumuştu. Vatanını çok seviyordu. Kendi İslami ilimlerde de geliştirebilirdi ama vatanına hizmet etmek onun gönlünde vardı. 'Bu vatan için koşacağım' derdi vardı. Önceki görüşmelerde de 'Silahın başında bekliyoruz, ne zaman olacak' derdi. Genç olmasına rağmen gözü karaydı. Farklı operasyonlarda 'Her an olabilir, hakkınızı helal edin' ifadeleri oluyordu. O mertebe bugüne nasipmiş. Ateş ciğerimizi yakıyor ama bir yandan da en yüksek mertebeye uğurladığımız için elhamdülillah diyoruz" şeklinde konuştu.

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