Aykut Erdoğdu'na ilişkin ses kayıtlarında yeni perde! Özge Pomen'in avukatından bomba iddia! Bu sefer de oğlu gündemde...
CHP'nin eski vekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomen ve yeni eşi Tuba Torun ile yaşadığı gerginlik gündemde büyük yankı uyandırmış ve konuya ilişkin ses kayıtları sosyal medyada yer edinmişti. Partiden istifa eden Tuba Torun ve Aykut Erdoğdu hakkında yeni bir gerçek daha ortaya çıktı. Özge Pomen'in avukatı Evrim Yakar Dost sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aykut Erdoğdu'nun oğlunun reşit olduğunu söylemeden küçük olduğu algısı yaratmaya çalıştığını vurguladı. Dost ayrıca "Eşinin desteği ile geldiği makamda önce eşini aldatmış, yakalanınca türlü iftiralarla yalanlamıştır" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun başrolünde olduğu 'itiraf' kayıtları sonrası Aykut Erdoğdu ve eşi CHP Parti Meclisi Üyesi Tuba Torun istifa etti.
"ERDOĞDU OĞLUNUN KÜÇÜK OLDUĞU ALGISI YARATMAKTADIR"
Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Özge Pomen'in avukatı Evrim Yakar Dost, Erdoğdu hakkında çeşitli iddialarda bulundu. Erdoğdu'nun oğlunun reşit olduğunu belirten Avukat Dost, Erdoğdu için "Eşinin desteği ile geldiği makamda önce eşini aldatmış, yakalanınca türlü iftiralarla yalanlamıştır" dedi.
Paylaşımlar şu şekilde:
Gündemdeki vekil: 1. Oğlunun reşit olduğunu söylemeden küçük olduğu algısı yaratmaktadır.
2. Eski eşi varlıklı bir insan olması nedeni ile onun mal varlığından faydalanmıştır.
3. Eşinin desteği ile geldiği makamda önce eşini aldatmış, yakalanınca türlü iftiralarla yalanlamıştır.
Aynı zamanda şimdiki eşi hanım da telefon açıp bu yalanlara destek olmuş. Boşandıktan sonra da bu hakkında ağza alınmayacak laflar ettiği kadınla evleniyor. Mağdur olan yuvası yıkılan, aldatılan kadındır. Özge'nin yanındayız.
SES KAYITLARI SKANDALLARI NELER YAŞANMIŞTI?
"KILIÇDAROĞLU'NU VE OĞUZ'U ARADIM"
Özge Erdoğdu, "Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu'nun Tuba Torun'la ilişkisini öğrendikten hemen sonra. Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, '50 kişi ile yatmış' dedi. Daha sonra 50 kişi ile yattı dediği Tuba Torun ile evlendi!" notuyla bir ses kaydını servis etti.
Paylaşılan ses kaydında Erdoğdu'nun şu ifadeleri duyuldu:
"Bak dertleşmekse şuysa buysa Tuba hiçbir şey çekmedi tamam mı? Tuba 50 kişiyle birlikte olmuş bir kız. 4 senedir ehlinamus. Parasını da evini de her şeyini şey yaparak... Harbiden babalık yaptım ben. Ben olmasam gidecekmiş evlenecekmiş de yuva kuracakmış... Ulan ben bin kere söyledim. Önüne biri çıkarsa git! Şimdi bana böyle hayvanmışım gibi davranıp... Bak Özge kurultayda... Ben niye parti meclisine giremedim biliyor musun?
Kemal Bey'i 5 kere aradım bunu listeye al diye. Oğuz'u 5 kere aradım beni çıkarın bunu alın diye. Çıktım, kurultayda buna oy topladım. Kim yapar bunu be?"
Erdoğdu'nun telefon kayıtlarında CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu şuan evli olduğu Tuba Torun'un Parti Meclisi üyesi olabilmesi için Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile görüştüğünü itiraf etti.
"DOLARLA VEKİL OLUYORLAR"
Erdoğdu'nun eski eşi Özge Erdoğdu Tuba Torun ile yaptığı telefon kaydını paylaşarak bir bombayı daha patlattı.
Tuba Torun'un ağlayarak, "Dolarla vekil oluyorlar. Ben kadın hakları diye g.... yırtıyorum. Ş.... bir tanesine inandığım için de evet veriyorum diye kendimi ortaya koydum. Ve şu anda da istifa edeceğim. Sağ olun a...k... Ben buranın adaletsiz bir dünya olduğunu biliyordum ama bu kadar adaletsiz olduğunu bilmiyordum Özge. Çünkü benim bakılması gereken bir annem var." dediği duyuldu.
BENZER İTİRAFLARI SALICI DA YAPMIŞTI
Bu ifadeler CHP'deki 'liyakat' tartışmalarını ve kirli illişkileri yeniden gündeme getirdi. Erdoğdu ve Torun'un istifaya götüren itirafın bir benzerini CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı tarafından yıllar önce yapıldığı ortaya çıktı.
"ANKARA'DAKİ ABİLERİNE KAPORA YATIRANLARIN KAPORALARI YANDI"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın yıllar önce CHP İstanbul İl Başkanıyken aday adayları toplantısında şu ifadelere imza atmıştı:
"Ankara'daki abilerinize güvenmeyin. Ankara'daki abilerine kapora yatıranların kaporaları yandı. Bol sıfırlı çekleri verenler çeklerini geri alsın''
CHP'DE MAKAMLAR PARAYLA SATILIYOR
Salıcı'dan yıllar sonra Torun'un yaptığı benzer itiraflar 'CHP'de makamların paralarla' satıldığının ispatı niteliğinde oldu. Meseleyi Sabah Yazarı Mahmut Övür de köşesine taşıdı.
Övür şu ifadeleri kullandı:
"CHP iktidar havasına girmesine rağmen iç kargaşa bitmek bilmiyor. Gün geçmiyor ki bir skandal patlamasın... CHP'nin olay çıkarmakla ünlü milletvekili Aykut Erdoğdu'nun başrolündeki son skandal ise istifa etmesine rağmen CHP'yi sarsmaya devam ediyor. İşin aile içi boyutu bir yana istifalarına neden olan asıl mesele eski CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olan yeni eşi Tuba Torun'un "dolarlar"dan söz etmesi... Bu söz bir kez daha CHP'de makamların parayla satıldığı iddiasını akla getirdi.
Torun'un bu sözleri yabana atılacak gibi değil; çünkü aynı meseleyi yıllar önce partinin ikinci adamı, örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da seslendirmişti. Bir anlamda Torun'un bugün söylediğini Salıcı 2014 yılında söylemiş ve şu sözleri manşet olmuştu:
"Ankara'ya verdiğiniz kaporalarınızı geri alın..."
Şimdi herkes Salıcı'nın ne diyeceğini merak ediyor; CHP'de kapora işi devam mı ediyor?"
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