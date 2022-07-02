CHP yönetimindeki Mersin Büyükşehir Belediyesinden 'PKK'lı bayram kutlaması
CHP yönetimindeki Mersin Büyükşehir Belediyesinin Kurban Bayramı için hazırlattığı ve kent genelinde sergilenen afişlerdeki 'PKK' ifadesi tartışmalara neden oldu. Belediye Başkanı CHP'li Vahap Seçer'in adının yer aldığı afişlerde, terör örgütünün paçavralarında kullanılan renklerin de yan yana yer alması tepki çekti.
Mersin Büyükşehir Belediyesinin yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, şehir geneline astığı afişler tartışmaları da beraberinde getirdi. Belediye Başkanı CHP'li Vahap Seçer'in adının yer aldığı afişlerde kullanılan, "Paylaşmanın, kaynaşmanın ve kavuşmanın" kelimelerinin baş harflerinin alt alta sıralanmasıyla oluşan 'PKK' kelimesi tepki çekti.
Söz konusu afişte ayrıca terör örgütünün paçavralarında kullandığı 'sarı-kırmızı-yeşil' renklerin de yan yana yer alması, tartışmaları daha da alevlendirdi.
"HDP'YE DİYETİNİ ÖDÜYOR"
Sosyal medyada, 2019 yerel seçimlerinde terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan CHP'nin, söz konusu göndermeler ile 'HDP'ye diyet ödediği' vurgulandı.
HDP'Lİ BULDAN AÇIK DESTEK VERMİŞTİ
HDP'nin Eş Başkanı Pervin Buldan, 2019 seçimleri öncesi Mersin'de yaptığı mitingde açık açık CHP'nin adaylarını desteklediklerini söylemişti.
MHP MERSİN VEKİLİ KILAVUZ DA 'PKK' BAĞLANTILARINA DİKKAT ÇEKMİŞTİ
MHP milletvekili Olcay Kılavuz, Nisan ayında düzenlediği basın toplantısında belediyedeki PKK kadrolaşmasını tek tek anlatmıştı.
Kılavuz, TBMM'de CHP sıralarına dönerek yaptığı konuşmasında ise, Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalışan ve vatanına, milletine samimiyetle bağlı olan 3 bin 500 kişinin işten çıkarıldığını, 6 bin 500'e yakın işçinin alındığını vurgulamıştı.
Kılavuz, "Alınan işçilerin arasında terör örgütü PKK paçavrasını paylaşıp şu an Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanların olduğunu üzülerek paylaşmak istiyorum. Mersin'de birçok insanımızın ekmeğine kan doğrayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP zihniyetini kınıyorum" diye konuşmuştu.
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