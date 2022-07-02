CHP yönetimindeki Mersin Büyükşehir Belediyesinden ’PKK’lı bayram kutlaması

MHP MERSİN VEKİLİ KILAVUZ DA 'PKK' BAĞLANTILARINA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

MHP milletvekili Olcay Kılavuz, Nisan ayında düzenlediği basın toplantısında belediyedeki PKK kadrolaşmasını tek tek anlatmıştı.

Kılavuz, TBMM'de CHP sıralarına dönerek yaptığı konuşmasında ise, Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalışan ve vatanına, milletine samimiyetle bağlı olan 3 bin 500 kişinin işten çıkarıldığını, 6 bin 500'e yakın işçinin alındığını vurgulamıştı.

Kılavuz, "Alınan işçilerin arasında terör örgütü PKK paçavrasını paylaşıp şu an Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanların olduğunu üzülerek paylaşmak istiyorum. Mersin'de birçok insanımızın ekmeğine kan doğrayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP zihniyetini kınıyorum" diye konuşmuştu.