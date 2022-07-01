Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu '2 güzel haber' verdi
Son dakika haberleri... Terör örgütü PKK'yı bitirecek olan Diyarbakır annelerine 2 güzel haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. Soylu, "Diyarbakır Anneleri'nden iki aile daha Jandarma ve Emniyet'imizin ortak çalışmasıyla, ısrarları ve inatlarının karşılığında çocuklarını, terör örgütünden söke söke aldılar" dedi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan *(2)* örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
2015 yılında terör örgütünün kırsal alanına katıldıkları tespit edilen örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
ANNELER 2020'DEN BERİ NÖBETTEYDİ
Teslim olan örgüt mensuplarından A.T.'nin annesi 2020 yılından bu yana Diyarbakır Anneleri içinde yer alıyor.
DİĞER ANNE BU SENE HAREKETE GEÇMİŞTİ
M.A. isimli örgüt mensubunun annesi ise Mart ayından bu yana Diyarbakır HDP İl binası önünde bekleyişine devam ediyor.
EVLAT NÖBETİNDE ÇOCUĞUNA KAVUŞAN AİLE SAYISI 37'YE YÜKSELDİ
Böylelikle Evlat Nöbetinde kavuşan aile sayısı 37'ye, 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı ise (53)'e yükseldi.
2 GÜZEL HABER! "SÖKE SÖKE ALDILAR"
Terör örgütü PKK'yı bitirecek olan Diyarbakır annelerine 2 güzel haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından verdi.
Soylu, "Diyarbakır Anneleri'nden iki aile daha Jandarma ve Emniyet'imizin ortak çalışmasıyla, ısrarları ve inatlarının karşılığında çocuklarını, terör örgütünden söke söke aldılar" dedi.
"PKK ÇÖKECEK"
Diğer yandan Bakan Soylu, "Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini ÇÖ-KER-TE-CEK' mesajını verdi.
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