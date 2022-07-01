Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ’2 güzel haber’ verdi

Soylu, "Diyarbakır Anneleri'nden iki aile daha Jandarma ve Emniyet'imizin ortak çalışmasıyla, ısrarları ve inatlarının karşılığında çocuklarını, terör örgütünden söke söke aldılar" dedi.

"PKK ÇÖKECEK"

Diğer yandan Bakan Soylu, "Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini ÇÖ-KER-TE-CEK' mesajını verdi.