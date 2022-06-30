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SON DAKİKA: Konya HDP İl Eş Başkanı terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan tutuklandı

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Giriş Tarihi: 30.06.2022 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022
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SON DAKİKA: Konya HDP İl Eş Başkanı terör örgütü PKK’ya üye olma suçundan tutuklandı

SON DAKİKA... PKK-KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi maksadıyla yürütülen operasyonda, ‘terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan aranan Konya HDP İl Eş Başkanı Songül Ç. ve eski HDP çalışanı Erol A. tutuklandı.

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