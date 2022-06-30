SON DAKİKA: Konya HDP İl Eş Başkanı terör örgütü PKK’ya üye olma suçundan tutuklandı

30 Haziran 2022, Perşembe
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri hangi tarihlerde ödenecek? SSK, Bağkur emeklisi...
- Açık lise 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 3. dönem sınavları online mı olacak 2022? MEB son açıklamalar sayfası...
- 200, 220, 240, 260, 280, 300 puanla hangi liseye girebilirim? 265, 275, 285, 295 puanla hangi liseye gidilir 2022?
- Asgari ücret zam oranı açıklandı mı, belli oldu mu? 30 Haziran Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak? Toplantı sona erdi...
- LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu 2022: LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı, açıklandı mı? LGS tercihleri ne zaman başlayacak?
- LGS taban puanları ve kontenjanları 2022: Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? 150, 180, 200, 220, 240 puan alanlar...
- LGS 2022 birincisi kim oldu, açıklandı mı? LGS 2022 tam puan alan var mı, hangi ilden çıktı? LGS en yüksek puan alan kim?
- LGS SONUÇLARI TIKLA ÖĞREN LİNKİ: MEB ile LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? meb.gov.tr...
- 15 Ağustos 1943'te başlayan ve 8 gün süren bir operasyon sonucu Büyük Okyanus'ta Kiska adlı küçük bir adayı ele geçiren ABD ve Kanada birlikleri 300'den fazla ölü ve yaralı vermişken adayı kaç Japon askeri savunmuştur?
- En düşük emekli maaşı değişti! Minimum 3.500 TL olacak! SSK, Bağkur, 4C'li 2.500, 3.000, 3.250 TL maaş alanlar ne kadar maaş alacak? İşte yeni tablo...
- Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 29 Haziran Survivor finale kim kaldı, Ayşe mi, Nisa mı? Acun Ilıcalı finalistleri açıkladı...
- 2016'da yayımlanan akademik bir çalışmaya göre hangisiyle dürüstlük arasında istikrarlı bir pozitif ilişki vardır?