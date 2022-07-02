Başkan Erdoğan'ın uyarısı dünya basınında! Dikkat çeken İsveç detayı
Stockholm ve Helsinki'den ardı ardına Türkiye ile anlaşmaya bağlılık açıklamaları geliyor. İsveç Başbakanı "Anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız" derken, Finlandiya'dan da "İşbirliğine hazırız" denildi.
İspanya'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'ndeki tarihi anlaşmanın yankıları sürüyor. Türkiye, terör örgütlerine desteklerini kesmeleri karşılığında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik vetosunu şartlı olarak kaldırmıştı. Bu anlaşma mutabakatına uyacaklarına dair iki ülkeden de ardı ardına açıklamalar gelmeye devam ediyor.
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, SVD gazetesine yaptığı açıklamada, "Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız" dedi.
Andersson, daha önce Türkiye'nin iade taleplerinin bulunduğuna dikkat çekti ve "Türkiye daha önce iade taleplerinde bulundu, biz de bunlarla ilgilendik. Bazen sınır dışı ettiğimiz olmuştur, çoğu zaman da olmamıştır. Anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız" ifadesini kullandı.
'İŞBİRLİĞİ BAŞLAYACAK'
Finlandiya'dan da terör örgütü PKK'ya ek yaptırımlara hazır olduklarına ilişkin açıklama geldi. Aynı zamanda terör şüphelilerinin iadesi hakkında Türkiye'yle işbirliği vurgusu yapıldı. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ise üçlü muhtırayı değerlendirdi.
Haavisto, ülkesinin NATO üyelik süreciyle ilgili imzalanan üçlü muhtıranın ardından terör örgütü PKK'ya karşı ilave adımlar atmaya hazır olduklarını, terör şüphelileri hakkında yakında Türkiye ile işbirliğini başlatacaklarını bildirdi. Haavisto, "PKK'nın bir terör örgütü olduğu konusunda ortak anlayışımız var. PKK'ya karşı ilave adımlar atmaya ve Türkiye'den bu konuda bilgi almaya hazırız" diye konuştu.
ERDOĞAN'IN UYARISI DÜNYA BASININDA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinin ardından yaptığı basın toplantısında, İsveç ve Finlandiya'nın mutabakat muhtırasında verdiği sözleri tutmaması halinde, bu iki ülkenin NATO üyeliklerini TBMM'de onaylamayabileceği uyarısını yapmıştı. Dünya basını bu uyarıya geniş yer verdi.
Financial Times: Erdoğan, İsveç'in Ankara'nın terörizmle suçladığı 73 kişiyi iade etmesi gerektiğini, aksi takdirde parlamentoda, ülkenin NATO'ya üyelik hedefini yeniden veto etme riskiyle karşı karşıya kalacağını ifade etti.
AFP: Erdoğan, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini hâlâ engelleyebileceği konusunda uyardı.
Guardian: Erdoğan, Türkiye'nin terörisleri iade talebinin yerine getirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
YUNANİSTAN: YENİLGİYE UĞRADIK
Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın lideri Aleksis Çipras, Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde hükümetin izlediği dış politikanın başarısız olduğunu belirterek, zirvede Türkiye'ye tam destek verildiğini söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS sınavı ne kadar, kaç dakika sürüyor? DGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
- Enflasyon beklentisi son dakika: Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK TEFE-TÜFE enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
- 3600 ek gösterge son dakika: 3600 ek gösterge ne zaman uygulanacak 2022? Torba Kanun Teklifi...
- Kurbanlık güncel il il fiyatları 2022: Kurbanlık fiyatları ne zaman açıklanacak? Küçükbaş ve büyükbaş fiyatları...
- Hangisi maydanozgillerdendir? KİM MİLYONER SORUSU
- 18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı insan kan bağışçısı adayı olabilirken bağışçılar Kızılay'a en az kaç ayda bir kan bağışında bulunabilir?
- LGS tercihleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak? LGS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?
- Emekli için %40,75 tahmini ayyuka çıktı! En az limit 3.500 olacak! SSK, Bağ-Kur, 4C'li 2.250, 2,350, 3.000 TL alanların maaşı ne kadar olacak? Virgül virgül hesaplandı...
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Aile Destek Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Aile Destek Programı başvuruları bitti mi?
- Asgari ücret zammıyla baştan aşağı değişti! Staj ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı... İşte yeni maaş tutarları...
- ASGARİ ÜCRET ZAMMI NETLEŞTİ! Asgari ücrette %30 artış, evli bekar için yeni hesap! Net-Brüt 1,2,3,4 çocuklu, çocuksuzlar için tablo...