Başkan Erdoğan’ın uyarısı dünya basınında! Dikkat çeken İsveç detayı

Haavisto, ülkesinin NATO üyelik süreciyle ilgili imzalanan üçlü muhtıranın ardından terör örgütü PKK'ya karşı ilave adımlar atmaya hazır olduklarını, terör şüphelileri hakkında yakında Türkiye ile işbirliğini başlatacaklarını bildirdi. Haavisto, "PKK'nın bir terör örgütü olduğu konusunda ortak anlayışımız var. PKK'ya karşı ilave adımlar atmaya ve Türkiye'den bu konuda bilgi almaya hazırız" diye konuştu.