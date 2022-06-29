29 Haziran 2022, Çarşamba
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Kartal’daki hayalet üst geçit tehlike saçıyor! İBB geçitte aylardır çalışma yapmıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kartal'daki bir üst geçitte 7 ay önce çalışma başlattı. Çalışmalar bir süre devam etti, ancak 3 ay önce proje durdu. Çalışma devam ettirilmediği gibi üst geçit de kapatılmadı. D-100 karayolunun diğer tarafına geçmek isteyen İstanbullular mecburen bu yolu kullanıyor. Aşınan betondan demirleri görünen merdivenler herkesi tedirgin ediyor.