İlginç işlere imza atan İBB'den israf üstüne israf! Doğaçlama dans şovu için kaynaklar çarçur edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği doğaçlama dans festivali, garip figürleri ile gündem olmuştu. Festival açılışında Alman bir dansçının gösterisi sosyal medyada çok konuşuldu. İBB meclisinde de bu garip gösteri tepkilere neden oldu. İBB'nin bu organizasyona ödediği para da ortaya çıktı. Bu garip gösteri için kesenin ağzını açmışlar.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haziran ayında İstanbul Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali adı altında bir organizasyon düzenledi.
İBB'nin ev sahipliğindeki festivalde dünyanın çeşitli ülkelerinden 180'in üzerinde dansçı, koreografi kurgulamadan, kompozisyon çalışmadan doğaçlama performans sergileyerek İstanbul'un farklı alanlarında gösteriler yaptı.
İLGİNÇ FİGÜRLER GÜNDEM OLMUŞTU
Festivale 10 Haziran'da Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleştirilen lansman ile start verildi. Salondaki festival açılışında Alman bir dansçının gösterisi ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
MECLİSTE SORU ÖNERGESİ VERİLDİ
İBB meclisinin bile gündemine gelen bu garip gösteriye tepki yağdı. İBB Meclisi Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Ahmet Rasim Yücel konuyla ilgili soru önergesi vererek "Alman dansçı Ingo Reulecke'nin 'Anlık Kompozisyon' adlı gösterisi ve garip hareketleri birçok kişi tarafından alaya alınmış, televizyonlarda haber olmuştur. Hatta bu sabah buraya gelirken yine bir dans grubu yolcu vapurunda 'Kertenkele' dansı yaparken döşemeleri sökmüşler. O da alay konusu oldu. Biz sanata ve sanatçıya karşı değiliz. Benim oğlum da İstanbul Devlet Opera ve Bale sanatçısı. Biz doğru ve güzel olanı destekler, alkışlarız. Sanat diye alay konusu olan bu tür gösterilerin sergilenmesine sebep olmak İBB'ye yakışmamaktadır. Bu gösteriyi sergilemesi için Alman dansçıya ne kadar para ödediniz?" diye sordu.
215 BİN TL ÖDENDİ
Sosyal medyada tepkilerin artması üzerine festivalin PR çalışmaları durdurulurken, organizasyon için harcanan paranın miktarı da belli oldu. Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden yapılan sorgulamada yönetimin 'İstisna' usulüne göre Kültür A.Ş üzerinden ihaleye tek katılımcı olarak katılan ve organizasyonu gerçekleştiren Vera Müzik Organizasyon Tanıtım San Ve Tic Ltd Şti'ne 215 bin lira ödedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS sınavı ne kadar, kaç dakika sürüyor? DGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
- Enflasyon beklentisi son dakika: Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK TEFE-TÜFE enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
- 3600 ek gösterge son dakika: 3600 ek gösterge ne zaman uygulanacak 2022? Torba Kanun Teklifi...
- Kurbanlık güncel il il fiyatları 2022: Kurbanlık fiyatları ne zaman açıklanacak? Küçükbaş ve büyükbaş fiyatları...
- Hangisi maydanozgillerdendir? KİM MİLYONER SORUSU
- 18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı insan kan bağışçısı adayı olabilirken bağışçılar Kızılay'a en az kaç ayda bir kan bağışında bulunabilir?
- LGS tercihleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak? LGS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?
- Emekli için %40,75 tahmini ayyuka çıktı! En az limit 3.500 olacak! SSK, Bağ-Kur, 4C'li 2.250, 2,350, 3.000 TL alanların maaşı ne kadar olacak? Virgül virgül hesaplandı...
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Aile Destek Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Aile Destek Programı başvuruları bitti mi?
- Asgari ücret zammıyla baştan aşağı değişti! Staj ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı... İşte yeni maaş tutarları...
- ASGARİ ÜCRET ZAMMI NETLEŞTİ! Asgari ücrette %30 artış, evli bekar için yeni hesap! Net-Brüt 1,2,3,4 çocuklu, çocuksuzlar için tablo...