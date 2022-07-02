İlginç işlere imza atan İBB’den israf üstüne israf! Doğaçlama dans şovu için kaynaklar çarçur edildi

MECLİSTE SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

İBB meclisinin bile gündemine gelen bu garip gösteriye tepki yağdı. İBB Meclisi Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Ahmet Rasim Yücel konuyla ilgili soru önergesi vererek "Alman dansçı Ingo Reulecke'nin 'Anlık Kompozisyon' adlı gösterisi ve garip hareketleri birçok kişi tarafından alaya alınmış, televizyonlarda haber olmuştur. Hatta bu sabah buraya gelirken yine bir dans grubu yolcu vapurunda 'Kertenkele' dansı yaparken döşemeleri sökmüşler. O da alay konusu oldu. Biz sanata ve sanatçıya karşı değiliz. Benim oğlum da İstanbul Devlet Opera ve Bale sanatçısı. Biz doğru ve güzel olanı destekler, alkışlarız. Sanat diye alay konusu olan bu tür gösterilerin sergilenmesine sebep olmak İBB'ye yakışmamaktadır. Bu gösteriyi sergilemesi için Alman dansçıya ne kadar para ödediniz?" diye sordu.