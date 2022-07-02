02 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Atmaca'dan tam isabet! Milli Savunma Bakanlığı testin görüntüleri paylaştı! İlk kez mobil güdümlü mermi sistemi...

Atmaca'dan tam isabet! Milli Savunma Bakanlığı testin görüntüleri paylaştı! İlk kez mobil güdümlü mermi sistemi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.07.2022 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022
ABONE OL
Atmaca’dan tam isabet! Milli Savunma Bakanlığı testin görüntüleri paylaştı! İlk kez mobil güdümlü mermi sistemi...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda milli güdümlü mermi Atmaca'nın ilk kez mobil güdümlü mermi sistemiyle yapılan test atışını başarıyla tamamladığı belirtildi. Paylaşımda, atışa ilişkin görüntüye de yer verildi. İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı, milli güdümlü mermi Atmaca'nın ilk kez mobil güdümlü mermi sistemiyle karadan denizdeki bir hedefe yapılan test atışının başarıyla yerine getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, satıhtan satha milli güdümlü mermi Atmaca'nın ilk kez mobil güdümlü mermi sistemiyle karadan denizdeki bir hedefe ateşlendiği belirtildi.

Karadeniz'de bugün gerçekleştirilen test atışının başarıyla icra edildiğinin bildirildiği paylaşımda, atışa ilişkin görüntüye de yer verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA