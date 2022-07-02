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AK Partili eski vekilin aracına molotoflu saldırı

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 02.07.2022 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022
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AK Partili eski vekilin aracına molotoflu saldırı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, AK Parti eski Milletvekili Mahmut Dede'nin aracına molotofkokeyli ile saldırı düzenlendi. Zanlıları yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

23. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Mahmut Dede'nin, iş yerinin önünde park halinde bulunan aracına molotofkokteyliyle saldırı düzenlendi.

ARAÇTA MADDİ HASAR VAR

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Molotof nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

ZANLILARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerde, aracın arka camının taş yardımıyla kırıldığı ve kırılan yerden içeriye molotofkokteyli atıldığı tespit edildi. Çevrede uzun süre inceleme yapan ekipler, delilleri topladı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

"EMNİYET EKİPLERİMİZİN FAİLLERİNİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR "

Saldırıyla ilgili konuşan eski Milletvekili Dede, "Olay, gece yarısı 03.25 sıralarında meydana geldi. Maskeli 2 şüpheli şahıs gelerek arabamıza molotof atarak kaçıyorlar. Kar maskeli oldukları için eşgalleri belirlenemiyor. Emniyet güçlerimiz olayın üzerinde çalışıyorlar. İnşallah en kısa sürede suçlular yakalanacak. Olayı tesadüfen olayı birisi görüp ağabeyime haber veriyor. Yangına müdahale ederek itfaiye ekiplerine haber veriyorlar. Aracımız tamamıyla kullanılamaz hale geldi. Planlanarak gerçekleştirmiş bir olay, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın İçişleri Bakanımız olaydan haberdarlar ve konuyla ilgileniyorlar. Tüm ekipleri olayla ilgileniyor en kısa sürede faillerinin yakalanacağını ümit ediyorum" diye konuştu.

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