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150 milyon liralık destek ödemesi! Bakanlık yeni projeyi açıkladı! Otomobillere yönelik yeni dönem başlıyor...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.07.2022
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150 milyon liralık destek ödemesi! Bakanlık yeni projeyi açıkladı! Otomobillere yönelik yeni dönem başlıyor...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan "Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Destek Programı" ile 1 milyar liralık yatırımın önü açıldı. Proje kapsamında bu yatırımlar için toplamda yaklaşık 150 milyon lira destek sağlayacak. Yatırımcıların, 15 Nisan 2023'e kadar şarj istasyonlarını kurması gerekiyor fakat yatırımın çok daha hızlı tamamlanacağı tahmin ediliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Türkiye'de elektrikli araçların şarj altyapısını oluşturmak amacıyla devreye aldığı "Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Destek Programı" ile 1 milyar liralık yatırımın önü açıldı.

DESTEK PROGRAMI BAŞLATILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de elektrikli araçlar yaygınlaşmaya başladı. Otomotiv endüstrisindeki dönüşümü yakalayacak Türkiye'nin Otomobili Togg, seri üretim bandından inmeye hazırlanırken, elektrikli araçların hızlı şarj edilmesi de büyük önem kazandı. Bu amaçla kolları sıvayan Bakanlık, "Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonları Destek Programı"nı başlattı.

HER ŞEY TOGG İÇİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'n marttaki "Yerli otomobilimiz Togg başta olmak üzere, elektrikli otomobil üretimi ve kullanımındaki gelişmeleri dikkate alarak, yüksek hızlı şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması konusunda yeni adımlar atıyoruz." açıklamasının ardından, nisanda destek programına başvurular alınmaya başlandı.

20 FİRMA DESTEKLERDEN YARARLANMAYA HAK KAZANDI

Girişimcilerin hızlı şarj istasyonu yatırımı yapmasını sağlayacak programda başvurular, 15 Haziran'da sona erdi. Beklenenin üzerinde ilgiyle karşılaşılan program için Bakanlığa 200'den fazla yatırımcı adayı başvurdu. Değerlendirme sonucunda destek almaya hak kazanan firmalar belirlendi.

150 MİLYON LİRALIK DESTEK

Program kapsamında Bakanlığın belirlediği 46 yatırım konusuna toplamda 355 proje başvurusu gerçekleşti. En düşük destek talebine göre yarışma yaklaşımıyla yapılan değerlendirme sonucunda, 20 firma desteklerden yararlanmaya hak kazandı. Bakanlık bu yatırımlar için toplamda yaklaşık 150 milyon lira destek sağlayacak. Bu sayede yaklaşık 1 milyar liralık özel sektör yatırımı tetiklenecek.

SON TARİH 15 NİSAN 2023

"Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonları Destek Programı" çerçevesinde yatırımcıların, 15 Nisan 2023'e kadar şarj istasyonlarını kurması gerekiyor ancak yatırımların çok daha hızlı tamamlanacağı öngörülüyor.

EN HIZLI ARTIRAN ÜLKE TÜRKİYE OLACAK

Programla asgari 90 kWs'lik hızlı şarj imkanı sunacak 1572 istasyonla 180 MW'dan fazla kurulu gücün sektöre kazandırılması hedefleniyor. Bu sayede, Türkiye hızlı şarj kapasitesini en hızlı artıran ülkelerden biri haline gelecek.

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