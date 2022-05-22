CHP'li belediyeler kasalarını DHKP-C'ye açtı! Molotof paraları CHP'li belediyeden
Terör örgütü DHKP-C'nin İstanbul yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda itirafçı olup ifade veren örgüt üyeleri, CHP'li ilçe belediyelerinden örgütün kasasına giden para trafiğini deşifre etti. Örgüt üyelerinin itiraflarıyla koltuklarında CHP'li başkanların oturduğu 5 ilçe belediyesinden örgüte 3 milyon 50 bin lira paranın aktarıldığı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.
DHKP-C terör örgütünün mali toplantılarında yüklü miktarda alınacak paraların belediyelerden alınmasının kararlaştırıldığı öğrenildi. İtirafçı olarak ifade veren örgütün kasası Ceyhun B.'nin etkin pişmanlık yasası kapsamında verdiği ifadesinde 2014 yılından başlayan para akışının detaylarını güvenlik güçleriyle paylaştı.
Buna göre, örgütün belediyelerden kaynak sağlamasını kararlaştırıldıktan sonra ilk faaliyetleri 2014 Aralık ayında yapıldı. Ceyhun B. kendisi, Veysel Ş. ve Doğan K. ile birlikte Şişli Belediyesi'ne gittiklerini, Emir Sarıgül ve CHP'li eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile görüştüler.
TAYAD ve Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu Merkezi için bulundukları para talebinin Hayri İnönü'nün kabul ettiğini, Şişli Belediye Başkan Yardımcıları Mehrali Seçme ve Erdoğan Yıldız'dan 80 bin lira aldıklarını, sonrasında ise her ayın 15'inde 15 bin lirayı Mahmut Şevket Paşa mahallesi Muhtarı Muharrem G. aracılığıyla zarf içinde belediye tarafından kendilerine gönderildiğini söyledi.
Bunların karşılığında Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün kendilerinden hem Belediyeye gelmemelerini hem de politika yapma konusunda kendisine engel olunmaması talebinde bulunduğu, Şişli Belediyesi'nden örgüt adına 400 bin lira aldıklarını anlattı.
MALTEPE BELEDİYESİNDE 650 BİN LİRA
2016 yılında Grup Yorum konserinin giderlerini karşılamak için gereken parayı Doğan K. ve Baran Kuzey Y.'nin örgütün açık alan yapılanması Kamu Emekçileri Cephesi içerisinde faaliyet yürüten ve Maltepe Belediyesi'nde o dönemde Sosyal İşler Müdürlüğü yapan Serdar Kızılay'dan temin ettiklerini belirten Ceyhun B., Grup Yorum konser biletleri adı altında Serdar Kızılay'dan 300 bin lirayı teslim aldıklarını kaydetti.
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile görüştüklerini Başkana Kazova işçilerine dikiş makineleri alacağı yönünde söz verdiğini hatırlattıklarını bunun üzerine Başkanın kendilerini Sinan Çetiz'e yönlendirdi.
Sinan'ın 250 bin lirayı Serdar K.'ya verdiğini, bu alınan yardımların dışında belediyeden konser ve piknik biletleri adı altında 100 bin lira daha aldıkları, örgütün buradan elde ettiği gelirin yaklaşık 650 bin lira olduğunu belirtti.
SARIYER BELEDİYESİ 550 BİN LİRA VERMİŞ
Sarıyer İlçe Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Erdem ile yapılan görüşmede ise Grup Yorum konser biletleri adı altında 50 bin lira civarında para alındığı örgütün buradan elde ettiği gelirin takribi 550 bin lira olduğu belirtildi.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ 1 MİLYONU ÖRGÜTE AKTARMIŞ
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun da Grup Yorum üyelerine her türlü desteği sağladığı ortaya çıktı.
İtirafçı Grup Yorum ve Sanat Cephesi bünyesinde Armutlu da çekilen adını 'Mahallenin Düğünü' olarak bilinen sinema filminin finans ve giderlerinin 80 bin lirasının esnaftan toplayan örgütün diğer 40 bin liralık kısmını ise Şişli ve Ataşehir Belediyelerinden karşılandığını belirtti.
RAMAZAN KOLİLERİ DHKP-C'YE
Örgüt üyelerinden Kerim K. gençlikte çalıştığı dönemlerde örgüt üyesi Mehmet Ö. aracılığıyla Şişli Belediyesinden 50-60 adet Ramazan kolisi yardımının gençlik binasına belediyeye ait bir kamyonet ile geldiği, binanın alt katına istifledikleri, Mehmet Ö.'nün belediyelerden gelen yardımları örgüt organlarına dağıttığının itiraf etti.
MOLOTOF PARALARI CHP'Lİ BELEDİYEDEN
Yine örgüt üyelerinden Uğur Berk H. ifadesinde sol terör örgütlerinin katılımı ile 15 Mart 2015'de "15 Mart Gazi ve Ümraniye Şehitleri" adı altında düzenlenen yürüyüşe katıldığını, tüm sol örgütlerden yüzleri maskeli zanlıların yürüyüş sonrası ana caddeye çıkarak barikat kurdular.
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