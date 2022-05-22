CHP’li belediyeler kasalarını DHKP-C’ye açtı! Molotof paraları CHP’li belediyeden

BAKIRKÖY BELEDİYESİ 1 MİLYONU ÖRGÜTE AKTARMIŞ

CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun da Grup Yorum üyelerine her türlü desteği sağladığı ortaya çıktı.



İtirafçı Grup Yorum ve Sanat Cephesi bünyesinde Armutlu da çekilen adını 'Mahallenin Düğünü' olarak bilinen sinema filminin finans ve giderlerinin 80 bin lirasının esnaftan toplayan örgütün diğer 40 bin liralık kısmını ise Şişli ve Ataşehir Belediyelerinden karşılandığını belirtti.