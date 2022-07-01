Thodex davasında ara karar: Tutukluluk halleri devam edecek

Müşteki Özlem Kurt ise "165 bin lira zararım var. Faruk Fatih Özer'in babası birkaç tane avukat tutmuş. Bu kadar avukatı hangi parayla tutmuş çok merak ediyorum. Benim bir avukata verecek param bile yok. İntiharı bile düşündüm. Çalışamıyordum. Evden çıkamıyordum. İşe daha yeni başladım. Geçen duruşmada birini müşteki sanıp soru sordum. Gülerek, 'Ben sanık yakınıyım' dedi. Çok rahatlar. Benim zararımı kim ödeyecek. Biraz vicdanları varsa benim paramı öderler" ifadelerini kullandı. Müşteki Kurt, Thodex reklamında oynayan ünlülerden de şikayetçi olduğunu kaydetti.



Diğer müştekiler de sanıklardan şikayetçi olduklarını, zararlarının giderilmesini istediğini vurguladı.

FARUK FATİH ÖZER'İN BABASI TANIK OLMAK İSTEMEDİ



Geçtiğimiz celse hakkında zorla getirme kararı çıkarılan firari CEO Faruk Fatih Özer'in babası Zülküf Özer Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya bağlandı. Zülküf Özer, "1 seneden fazladır psikolojik ve sağlık olarak problem yaşıyorum. Sağlığım el vermiyor. Tanıklık yapmaktan çekilmek istiyorum" dedi.



Cumhuriyet Savcısı sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirinin devam etmesini ve eksikliklerin giderilmesini talep etti.

'ÖDEMELERİ FARUK FATİH ÖZER YAPIYOR'



Faruk Fatih Özer'in avukatı Sevgi Erarslan müvekkilinin suç işleme kastının olmadığını iddia ederek, "İddianamede isnat edilen suçlamaları kabul etmiyoruz. Müvekkilin suç işleme kastı olsaydı zaten şu an mağdurlara ödeme yapmazdı. 40 bin yıla kadar hapsi istenen biri zarar öder mi" dedi. Mahkeme başkanı, müştekilerin zararlarının kim tarafından giderildiğini sorunca Avukat Erarslan, ödemelerle ilgili "Faruk Fatih Özer tarafından yapılıyor" dedi. Mahkeme başkanı ödemelerin ne şekilde yapıldığını sorunca ise Avukat Erarslan "Avukat müvekkil gizliliği gereği söyleyemem" şeklinde cevap verdi.

6 SANIĞIN DA TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, aralarında Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Özer hakkındaki yakalama kararının devamına da hükmeden mahkeme, dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesi talebinin de reddine karar verdi. Duruşma ertelendi.