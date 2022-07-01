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18-25 yaş arası gençlere "Müzekart" müjdesi! Gençlik ve Spor Bakanlığı ücretsiz dağıtacak

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Giriş Tarihi: 01.07.2022 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022
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18-25 yaş arası gençlere Müzekart müjdesi! Gençlik ve Spor Bakanlığı ücretsiz dağıtacak

Son dakika | Gençlik ve Spor Bakanı Bakan Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz Müzekart GNS dağıtacak. Hediye kartlar, 'gencnesever.com' sitesinden alınabilecek." müjdesini verdi.

Son dakika | Gençlik ve Spor Bakanı Bakan Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz Müzekart GNS dağıtacak. Hediye kartlar, 'gencnesever.com' sitesinden alınabilecek." müjdesini verdi.

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