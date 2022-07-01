Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu Thodex vurgununda dikkat çeken gelişme! Faruk Fatih Özer'in ağabeyinden pişkin talep
Son dakika haberi... Türkiye’nin en büyük dolandırıcılığına imza atarak ardında binlerce mağdur bırakan kripto para borsası Thodex davasında bugün görülecek ikinci duruşma öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dava öncesi CEO Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer'in mahkemeye dikkat çeken bir dilekçe sunduğu belirlendi. Dilekçede Özer'in, "Suçsuzum, sonuçta beraat edeceğim aşikardır" şeklindeki ilginç sözlerle tahliyesini talep ettiği ortaya çıktı. Mahkeme ise bu talebi reddetti. İşte detaylar...
Thodex kripto para dolandırıcılığına ilişkin davanın ikinci duruşması bugün İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Kırmızı bültenle aranan firari bir numaralı sanık Faruk Fatih Özer'in yokluğunda görülen davada örgütün kritik isimlerinin yer aldığı 21 sanığın 40 bin 564 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Güven ve Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanığın yanı sıra bazı tutuksuz sanıkların duruşma salonunda yerini alması bekleniyor.
FARUK FATİH ÖZER'İN AĞABEYİNDEN PİŞKİN TALEP
Davada bugün mağdurların bir kısmının zararını gideren Faruk Fatih Özer'in babası Zülküf Özer'in duruşmada tanık olarak dinlenmesiyle ikinci perdenin aralanması beklenirken, geçtiğimiz celse "Dosyada adı geçen sözde mağdurlar gerçek mağdurlar değildir, gerçek mağdurlar Thodex ailesi ve Özer ailesi" diyerek dikkat çeken bir savunmaya imza atan Güven Özer'in celse arasında mahkemeye ilginç bir talepte bulunduğu ortaya çıktı.
"HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE TUTUKLUYUM"
Şirketin Faruk Fatih Özer'den sonraki 2 numaralı ismi Güven Özer, aylardır tutuklu bulunduğunu söyleyerek tahliyesini talep etti. Dilekçesinde ise, "Şirket çalışanları ve ailesi örgüt olarak addedilerek suçlama katolog suçlar grubuna alınmış, böylece tutuklu yargılanmamız sağlanmıştır. Şirket çalışanları arasındaki bağ örgüt grubunun bağı olarak addedilemez. Dolayısıyla hukuka aykırı şekilde tutuklu yargılanıyorum" sözlerine yer verdi.
"SUÇSUZUM, BERAAT EDECEĞİM AŞİKAR"
Tarafına yöneltilen tek suçlamanın kardeşi Faruk Fatih Özer'e banka hesabını kullandırmak olduğunu öne süren Güven Özer, bu nedenle dolandırıcı ve örgüt yöneticisi olarak adının geçtiğini belirtti. Dilekçesinde ayrıca, "Hiçbir zaman suç işleme iradem olmamıştır. Suçsuzum, sonuçta beraat edeceğim aşikardır" şeklinde dikkat çekici cümleler kullandı. Yurtiçinde ve KKTC'de bulunan şirketlerinin tutuklanmasıyla birlikte başıboş kaldığını iddia eden Özer, maddi ve manevi büyük zarara uğradığını belirterek, medyanın kendisine zarar verdiğini söyledi. Hakkındaki delillerin banka kayıtlı olduğunu ifade eden Özer, tahliyesini eğer mahkeme aksi kanaatte olursa birden fazla adli kontrol tedbirine tutuksuz yargılanmayı talep etti. Ancak mahkeme bu talebi reddetti.
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