Son dakika: Türkiye’nin konuştuğu Thodex vurgununda dikkat çeken gelişme! Faruk Fatih Özer’in ağabeyinden pişkin talep

"SUÇSUZUM, BERAAT EDECEĞİM AŞİKAR"

Tarafına yöneltilen tek suçlamanın kardeşi Faruk Fatih Özer'e banka hesabını kullandırmak olduğunu öne süren Güven Özer, bu nedenle dolandırıcı ve örgüt yöneticisi olarak adının geçtiğini belirtti. Dilekçesinde ayrıca, "Hiçbir zaman suç işleme iradem olmamıştır. Suçsuzum, sonuçta beraat edeceğim aşikardır" şeklinde dikkat çekici cümleler kullandı. Yurtiçinde ve KKTC'de bulunan şirketlerinin tutuklanmasıyla birlikte başıboş kaldığını iddia eden Özer, maddi ve manevi büyük zarara uğradığını belirterek, medyanın kendisine zarar verdiğini söyledi. Hakkındaki delillerin banka kayıtlı olduğunu ifade eden Özer, tahliyesini eğer mahkeme aksi kanaatte olursa birden fazla adli kontrol tedbirine tutuksuz yargılanmayı talep etti. Ancak mahkeme bu talebi reddetti.



