3. Thodex vakası! Kripto para borsasında yeni vurgun | Bitexnova batarsa herkes batar
Dünya çapında kripto para borsalarındaki dolandırıcılık vakaları artmaya devam ediyor. Türkiye'de Thodex ile patlak veren ve ardından Vebitcoin gibi şirketlerle devam eden vurgunlara bir yenisi daha eklendi. 15 bin abonesi bulunan Bitexnova'da yatırımcılar paralarını çekemediğini iddia etti. 250 milyon TL'den fazla yatırımın bulunduğu Bitexnova hakkında yüzlerce şikayet oluşturuldu
Türkiye'de kripto para borsasında alım satım yapan 4 milyondan fazla yatırımcı, piyasa şartları gereği değer kayıpları ile mağdur olurken, bir de vurgunlarla uğraşıyor. Son 1 ayda 1 trilyon dolar eriyen kripto paralar, sermayesi güçlü olmayan borsaların batmasına da sebep oluyor.
Özellikle sermayesi Türkiye'de bulunmayan ve merkezi yurt dışında olan borsalar alarm veriyor. Mesela son bir haftadır 15 bin Türk yatırımcısı bulunan Bitexnova (bir hafta önce Bitexova olarak adı değiştirildi) borsasından alım satım yapılamıyor.
Sosyal medya ve internette yüzlerce şikayet bulunuyor. Türk yatırımcılar, para çekimi ile ilgili bir muhatap bulamadıklarını ve paralarının battığını iddia ediyorlar. Sadece bu borsada Türk yatırımcıların 250 milyon TL'den fazla parasının bulunduğu tahmin ediliyor.
SİTE KAPANIRSA HERKES BATAR
Uzmanlar, merkezi Türkiye'de olmayan ve sermayesine güvenilmeyen kripto borsalarına yatırım yapılmaması konusunda uyarıyor. Merkeziyetsiz yapısı sebebiyle yatırımların bir anda buhar olabileceğini belirten uzmanlar "Yasa dışı bahis sitelerinde yaşanan aynı durum kripto borsalarda da yaşanıyor.
Nasıl ki, yurt dışı merkezli bir site üzerinden bahis yaptığınızda kazandığınız ikramiyeyi alamama durumu varsa, aynı şey bu tür kripto borsalar için de geçerli. Sitenin kapanması durumunda kimseye ulaşamıyorsunuz" dedi.
MAĞDUR SAYISI ARTIYOR
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Geçtiğimiz hafta İstanbul'da iki genç, bir kripto para uygulaması üzerinden al-sat işlemi yaptığı esnada, işlemlerinin uygunsuz görülmesi üzerine hesapları bloke edilerek devre dışı bırakılmıştı. Uygulamaya girişleri engellenen gençlerin, hesapta bulunan toplam 200 bin lirası da buhar oldu.
Kimlik numaralarıyla sisteme giriş yapmaya çalıştıkları esnada "Hakkınızda Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" mesajını gören gençler, hayatının şokunu yaşadı. Yaşanan olay sonrası durumu yargıya taşıyan iki genç, haklarında bir suç duyurusu olmadığını öğrenirken, firma yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerden ise herhangi bir geri dönüş alamadı.
Onlarca kişinin mağdur olduğunu iddia eden gençler, yaklaşık bir yıldır paralarını geri alamadıklarını belirtti.
ÖLÜ COIN ARTIYOR
Sabit coin'lerde yaşanan çöküşün etkileri devam ediyor. Dünyada şu anda 10 bin 272 adet aktif olarak kullanılan kripto para bulunuyor. Analiz sitesi "99Bitcoins" verilerine göre, nisan itibarıyla ölü coin'lerin sayısı 1.700'ü geçmiş durumda.
İstanbul Medipol Üniversitesinden Doç. Dr. Serhat Yüksel, ölü coin'lerin artık var olmayan kripto paraları ifade ettiğini söyledi. Yüksel "Kripto paraları geliştiren kurumlar finansal veya teknik açıdan başarısız olabilirler. İnsanları dolandırmak amacıyla kötü niyetle oluşturulmuş da olabilirler. Ölü coin'ler faaliyetlerine devam etmediklerinden ötürü bu coin'lere sahip olanlar zarar etmiş olmaktadırlar." dedi.
İstanbul Medipol Üniversitesinden Doç. Dr. Yüksel yaptığı açıklamada, "Dolayısıyla gerekli tedbirlerin alınması hayati önem arz etmektedir. Kripto piyasasının kontrolsüzce büyümesi bu problemin ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Bunlar, düşük fiyattan alınıp yüksek fiyata satılarak, kısa yoldan yüksek kâr elde edilen araçlar olarak anlaşılmamalıdır." ifadelerine yer verdi.
Söz konusu durma açıklık getiren Yüksel, "İnsanların çok yüksek miktarlarda zarar etmelerine sebebiyet verebilir. Öte yandan, ölü coin'lerin de artması bu ürünlerin imajını olumsuz yönde etkilemektedir. Kripto paraların insanların gözünde zarar edilen ürünler olarak görülmesi, bu ürünlerin faydalarına da gölge düşürecektir" şeklinde konuştu.
BDDK BAŞKANI: TEDBİRLER GELİYOR
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben; kripto para konusunda, dünyada çoğu ülkede yasal düzenleme olmadığını söyledi.
Akben "Kafalardaki karışıklığın giderilmesi için Türkiye'de yasal düzenlemeler yapmaya çalışılıyor. Bu para neyin yerini alacak, sistem nereye evrilecek. Yeni bir şeye karşı çekince, her zaman olduğu gibi dikkatli davranma şeklinde gerçekleşiyor" dedi.
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