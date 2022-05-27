3. Thodex vakası! Kripto para borsasında yeni vurgun | Bitexnova batarsa herkes batar

Sosyal medya ve internette yüzlerce şikayet bulunuyor. Türk yatırımcılar, para çekimi ile ilgili bir muhatap bulamadıklarını ve paralarının battığını iddia ediyorlar. Sadece bu borsada Türk yatırımcıların 250 milyon TL'den fazla parasının bulunduğu tahmin ediliyor.