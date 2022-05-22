THODEX davasında flaş gelişme! Vurguncu Faruk Fatih Özer için karar
Thodex kripto para dolandırıcılığıyla 356 milyonluk vurgun yapıp sırra kadem basan Faruk Fatih Özer hakkında "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan açılan yeni davada mahkeme ilk kararını verdi.
"Örgüt kurma ve yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 40 bin 540 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Özer'e, Thodex şirketinde inceleme yapan Vergi Denetim Kurulu'na istediği evrakları teslim etmediği ve yıllar önce vergi kaçırmaya başladığı belirlenerek hakkında ikinci bir dava açıldı.
"RE'SEN TERK ETTİ, DERHAL BERAAT VERİN"
İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 yıla kadar hapsi istenen firari Özer'in yokluğunda yapılan yargılamaya avukatları katıldı.
Avukatlar sanığın beraatını talep ederek, "Müvekkilimiz şuan yurt dışındadır. Kırmızı bülten ile aranıyor. 2017 yılında şirket kurulmuş, 2021 yılında re'sen terk edilmiştir.
Vergi Denetim Kurulu'nun istediği evraklara ilişkin gönderdiği tebligat 2021 yılında terkten sonra kayyum ile yönetilmekteyken yapılmıştır. Dolayısıyla mücbir sebep hali mevcuttur. Derhal beraat kararı verilebilir. Sanık savunmasına ihtiyaç yok" dedi.
Mahkeme, Faruk Fatih Özer'in dinlenmesine yönelik işlemlerin olumsuz neticelendiğinin altını çizerek hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.
THODEX SANIKLARI HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atarak ardında binlerce mağdur bırakan kripto para borsası Thodex davası sanıkları hakim karşısına çıktı.
ÖZER KARDEŞLER DURUŞMADA
İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, kırmızı bültenle aranan firari bir numaralı sanık Faruk Fatih Özer'in yokluğunda başladı.
Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemi ile duruşmaya Ankara'dan katıldı. Duruşma sanıkların kimlik tespiti yapılırken kardeş Güven Özer'in reklam işi yaptığını ve aylık ortalama gelirinin 40 bin dolar olduğunu söylemesi dikkat çekti. Eşi Zuhal Özer ise ev hanımı olduğunu ve gelirinin olmadığını dile getirdi. Diğer kardeş Serap Özer de muhasebe işi yapıp gelirinin 4 bin 500 lira olduğunu söyledi.
Mahkeme başkanı bazı mağdurların şikayetten vazgeçtiğini dile getirdiği ve suçlamaları özetlediği duruşmada sanıkların ifadesi alındı. İlk olarak iddianamede Faruk Fatih Özer'in yardımcısı konumunda olan kardeşi Güven Özer konuştu. Suçlamaya inanmadığını öne süren, "Ne ben ne burada bulunanlar vatanına milletine karşı böyle bir şey yapmaz. Aile içindeki düzen örgüt olarak ifade edilmemeli. Kardeşim kullanmadığım banka hesaplarımı kullanmak istedi ben de verdim. Suç işlemedim. Yönetici olduğum söyleniyor. Böyle bir yetkim yok. İnsanlara daha iyi hizmet vermek için burada bulunan herkes canla başla çalıştı. Olay günü ana haber bültenlerinden kardeşimin yurt dışına çıktığını öğrendim. Çok kötü lanse ediliyordu. Birileri itibar suikastı gerçekleştirdi. Dosyada adı geçen sözde mağdurlar gerçek mağdurlar değildir, gerçek mağdurlar Thodex ailesi ve Özer ailesi" dedi.
MAĞDUR AVUKATINDAN "SİZ KİMSİNİZ" ÇIKIŞI
Bu ifadenin ardından bir mağdur avukatı, "Siz kimsiniz bu toplumun neresindesiniz, kim müştekilerin zararını gideriyor" diye sordu. Güven Özer'den babasının zararları giderdiği noktasında yanıt geldi.
KARDEŞ SERAP ÖZER'DEN İRONİK "KAÇMAZ MIYDIM" SAVUNMASI
Diğer kardeş Serap Özer ön muhasebeci olarak 2018 yılından beri firmada çalıştığını ve büyümeye endeksli bir firma olduğunu dile getirdi. "Olaydan kısa bir süre önce Faruk bizi odasına çağırıp 'ekibi büyütmek istiyorum kullanıcılara yavaş dönüş yapılmasın, 50 kişilik bir çağrı merkezi oluşturalım' dedi.
Şu anda dolandırıcılık suçu, kara para aklama gibi suçlar üzerimize atılıyor. Biz Türkiye standartlarında normal bir firmaydık. Benim de şirkette şahsi hesabım vardı. 2021 yılında da Binence hesabı açıp Thodex'teki paramı oraya aktardım. Kardeşim Faruk benden kimlik ve pasaport bilgilerimi istedi. 'Bana lazım' dedi. Kardeşim olduğu için verdim sonra unuttum bile. Ama hiç al-sat yapmadım" diyerek okları kardeşi Faruk Fatih Özer'in üzerine çevirdi. Mahkeme başkanı "kimin senin adına 125 milyonluk işlem yaptığını biliyor musun" diye sordu.
Bunun üzerine bilmediğini ifade etti. Mahkeme başkanının bir diğer sorusu, "mağdurların zararını gidermek istiyor musun" oldu. Serap Özer şu an için durumu olmadığını belirtti ve "Gerçekten suçlu olsam kaçmaz mıydım" diye ironik bir savunma da yaptı.
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