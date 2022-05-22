THODEX davasında flaş gelişme! Vurguncu Faruk Fatih Özer için karar

ÖZER KARDEŞLER DURUŞMADA

İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, kırmızı bültenle aranan firari bir numaralı sanık Faruk Fatih Özer'in yokluğunda başladı.

Kurucu ve yöneticinin olmadığı ancak örgütün kritik isimlerinin yer aldığı 21 sanıklı davada 40 bin 564 yıla kadar hapis cezası istenen ve Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Güven ve Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanığın yanı sıra bazı tutuksuz sanıklar da duruşma salonunda yerini aldı.

Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemi ile duruşmaya Ankara'dan katıldı. Duruşma sanıkların kimlik tespiti yapılırken kardeş Güven Özer'in reklam işi yaptığını ve aylık ortalama gelirinin 40 bin dolar olduğunu söylemesi dikkat çekti. Eşi Zuhal Özer ise ev hanımı olduğunu ve gelirinin olmadığını dile getirdi. Diğer kardeş Serap Özer de muhasebe işi yapıp gelirinin 4 bin 500 lira olduğunu söyledi.