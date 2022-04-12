Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer hakkında şok gerçek! Yıllar önce bütün parasını kaptırmış

ALDIĞI CEVAP BUGÜN MAĞDURLARINA YAŞATTIĞINA BENZİYOR: ALIN DA GÖRELİM

Yurt dışında bulunan ve uluslararası bir cruise gemisinde restoran müdürü olan Kara'nın uzlaşmak için kendisini arayan Özer'in avukatlarına iddiaya göre, "Uyanık olsaydınız. Benden bu parayı alamazsınız. Zaten yurt dışında ikamet ediyorum. Alın da görelim" şeklinde cevap verdiği öne sürüldü.

Thodex kripto para dolandırıcılığına ilişkin "Örgüt kurma ve yönetme", "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 40 bin 540 yıla kadar, ardından hakkında "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Faruk Fatih Özer'in yıllar önce "ben mağdurum" dediği ortaya çıktı.

Ardında binlerce mağdur bırakan Özer'in 'mağdur' sıfatıyla bir davanın tarafı olduğu belirlendi.