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Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.07.2022 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022
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Son dakika: Irak’ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

Son dakika haberleri... Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

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