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Son dakika: PKK'nın yurt dışındaki silahlı terörist kadrosu çöküyor! Rakam açıklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.06.2022
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Son dakika: PKK’nın yurt dışındaki silahlı terörist kadrosu çöküyor! Rakam açıklandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Sadece 2014 yılında 5 bin 558 kişinin katılım yaptığı PKK'nın, bugün yurt içindeki tüm silahlı eleman mevcudu 150'nin altına indi." ifadelerine yer verdi.

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