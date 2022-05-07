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RTÜK Başkanı Şahin’den yabancı düşmanlığını körükleyen yayınlar için uyarı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.05.2022
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RTÜK Başkanı Şahin’den yabancı düşmanlığını körükleyen yayınlar için uyarı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yabancı düşmanlığını körükleyen yayınlar için uyarıda bulundu. Şahin, "Yayınlar yoluyla kin ve nefret söylemleri dile getirilerek, toplum arasına düşmanlık tohumlarının ekilmesinin kimseye faydası yoktur. Medyamızın bu vakar ve bilinçle hareket etmesini umuyor, halkımızın doğru haber almasını temin eden tüm medya kuruluşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

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