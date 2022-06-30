Büyükçekmece’de helikopter TV kulesine çarpmıştı: Fezleke tamamlandı

GÖRÜŞ AÇISI ÇOK DÜŞÜK

Kazanın yaşandığı gün görüş açısının çok düşük olduğu belirtilen fezlekede, kazadan yaklaşık 22 saniye önce pilotun "Kule mule şuradaydı ya" ifadesine göre, görüşün meteorolojik değerlendirmeye paralel olarak çok düşük olduğunun anlaşıldığını aktarıldı.

Fezlekede, soruşturma sonucunda, vefat eden pilotların uçuş şartlarını muhafaza edememelerine rağmen geri dönmeleri gerekirken uçuşu sürdürmekte ısrarlı davrandıkları, kokpit içi konuşmalarından da varlığını bildikleri kuleyi göremediklerinin anlaşıldığı dile getirildi.

Kazanın, helikopterin ana palinin kuleye teması sonucunda meydana geldiği belirtilen fezlekede, "Mürettebata yüklenen bu kusurla birlikte, şüphelilerin yetkili ortakları olduğu firmaya ait televizyon kulesinin uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde işaretlenip ışıklandırılmaması kazanın oluşumunda illiyet bağı taşıyan bir unsur olarak görülmektedir." denildi.