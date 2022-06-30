Ankara’daki logarların bazıları tıkalı ve asfaltlı! ABB’den büyük sorumsuzluk! Evini su basan Busenur Doğanay hayatını kaybetti...



AYDOĞAN: "DÜZENLİ OLARAK TEMİZLİĞİ YAPILMAYAN MAZGALLAR EN UFAK BİR YAĞIŞTA SU BASKININA SEBEP OLUYOR"

SABAH'a konuşan Ankara Ticaret Borsası Meclis Üyesi Abdulkadir Aydoğan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bahar aylarında düzenli olarak temizliği yapılmayan mazgalların en ufak bir yağışta su baskınına sebep olduğunu söyledi.

Aydoğan; "Artık yağmur yağınca aklımız İvedik 1237. Caddede kalıyor. Ne zaman sağanak olsa soluğu buradaki sel baskınında alıyoruz. Özellikle bahar aylarında düzenli olarak temizliği yapılmayan mazgallar en ufak bir yağışta su baskınına sebep oluyor. Diyorum ya, 1237. cadde bizim korkulu rüyamız oldu. Esnaflarımız, çalışanlarımız canını kurtarmayı kâr bilir oldu. Mazgal ve giderlerin temizlenmediği her yıl sel baskınlarıyla esnafımızın maddi zarar yaşadığını üzülerek görüyoruz. Yapılacak iş çok kolay; mazgal ve giderler düzenli olarak temizlenecek. Akan su mazgalla sel baskınına sebep olmayacak. Ne yazık ki bunu Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne anlatamadık. Bizi üzen şu; esnafımız ve vatandaşlarımız bu basiret yoksunluğu ile mağdur olmaya devam ediyor" dedi

SUÇLUSU ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal; Ankara yine sele teslim olduğunu belirterek, "Ankara Büyükşehir Belediyesinin mazgalları zamanında temizlememiş olması, logarların bazılarının asfaltlanmış olması nedeniyle Ankara yine sele teslim oldu. ASKİ'nin bazı ihalelerinin Mansur Yavaş tarafından maliyetli bulunarak yarım bırakılmış olmasının da işyerlerinin sular altında kalmasına neden olduğu herkesçe mâlumdur. Keçiören'de sel dolayısıyla bir canımızı daha yitirdik. Tüm sorumluluk Ankara Büyükşehir Belediyesindedir. ASKİ Genel Müdürlüğü alınması gereken önlemleri bir an evvel almalıdır" ifadelerini kullandı.