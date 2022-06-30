LGS 2022 birincisi kim oldu, açıklandı mı? LGS 2022 tam puan alan var mı, hangi ilden çıktı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sınav sonuçları hakkında son açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Sonuçlarının açıklanmasının ardından sonuçlar için detaylar merak ediliyor. Peki, LGS 2022 birincisi kim oldu, açıklandı mı? LGS 2022 tam puan alan var mı, hangi ilden çıktı? LGS en yüksek puan alan kim?