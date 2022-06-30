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LGS 2022 birincisi kim oldu, açıklandı mı? LGS 2022 tam puan alan var mı, hangi ilden çıktı? LGS en yüksek puan alan kim?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.06.2022
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LGS 2022 birincisi kim oldu, açıklandı mı? LGS 2022 tam puan alan var mı, hangi ilden çıktı? LGS en yüksek puan alan kim?

LGS 2022 birincisi kim oldu, açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS sonuçları için geri sayım sürerken, birincinin hangi ilden çıktığı sorusu gündeme geldi. Peki, LGS 2022 birincisi kim oldu, açıklandı mı? LGS 2022 tam puan alan var mı, hangi ilden çıktı? LGS en yüksek puan alan kim?

LGS 2022 birincisi kim oldu, açıklandı mı? LGS 2022 tam puan alan var mı, hangi ilden çıktı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sınav sonuçları hakkında son açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Sonuçlarının açıklanmasının ardından sonuçlar için detaylar merak ediliyor. Peki, LGS 2022 birincisi kim oldu, açıklandı mı? LGS 2022 tam puan alan var mı, hangi ilden çıktı? LGS en yüksek puan alan kim?

LGS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

LGS sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduktan sonra LGS birincisinin kim olduğu hangi ilden çıktığı hakkında tüm detayları haberimize ekleyeceğiz.

BAKAN ÖZER DE DUYURMUŞTU

Bakan Özer Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında yaptığı açıklamada "30 Haziran'da açıklayacağız, süreç gayet başarılı bir şekilde devam ediyor. İlk değerlendirmeler bitirildi, sıkıntılı bir sürecimiz yok. Biz Bakanlık olarak hiçbir zaman erken açıklamaya gitmedik, yani biz hangi tarihte söz vermişsek o tarihte açıklayacağız" dedi.

LGS için 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin başvurusu merkezi olarak yapıldı. İsteyen öğrenciler sınava girerken, sınava girmeyen öğrenciler "yerel yerleştirme" ile liselere yerleştirilecek.

Sınav sonuçlarının "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilmesi bekleniyor. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek.

Bakanlığın geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile birlikte "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımlaması öngörülüyor.

Raporda, öğrencilerin merkezi sınav sonuçlarına ilişkin verileri ayrıntılı olarak sunulacak, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirilecek ve testin teknik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer alacak. Geçen yılki rapora göre, LGS merkezi sınavına başvuran öğrencilerin yüzde 83'ü sınava girmişti.

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