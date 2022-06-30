LGS taban puanları ve kontenjanları 2022: Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? 150, 180, 200, 220, 240 puan alanlar...

Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? 150, 180, 200, 220, 240 puan alanlar için tercih listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Adaylar gerek yüzdelik dilim gerekse okulların kontenjanlarına göre tercih listelerini hazırlayacak. Hal böyle olunca," LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı?" sorularına yanıt aranıyor. Peki, Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? 150, 180, 200, 220, 240 puan alanlar...