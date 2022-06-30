LGS taban puanları ve kontenjanları 2022: Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? 150, 180, 200, 220, 240 puan alanlar...
Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS lise taban puanları için heyecan dolu bekleyiş başladı. 8. Sınıf öğrencileri aylarca hazırlandıkları sınavın sonucuna göre belirlenen tarihlerde tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? 150, 180, 200, 220, 240 puan alanlar...
Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? 150, 180, 200, 220, 240 puan alanlar için tercih listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Adaylar gerek yüzdelik dilim gerekse okulların kontenjanlarına göre tercih listelerini hazırlayacak. Hal böyle olunca," LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı?" sorularına yanıt aranıyor. Peki, Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? 150, 180, 200, 220, 240 puan alanlar...
LGS TABAN PUANLARI 2022 AÇIKLANDI MI?
2022 yılına ait LGS taban ve tavan puanları henüz açıklanmadı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak.
2021 YILI LGS TABAN TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ (MEB)
YÜZDELİK DİLİM NEDİR? NASIL HESAPLANIR?
Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde yüzde 8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.
Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.
LGS için 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin başvurusu merkezi olarak yapıldı. İsteyen öğrenciler sınava girerken, sınava girmeyen öğrenciler "yerel yerleştirme" ile liselere yerleştirilecek.
Sınav sonuçlarının "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilmesi bekleniyor. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek.
Bakanlığın geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile birlikte "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımlaması öngörülüyor.
Raporda, öğrencilerin merkezi sınav sonuçlarına ilişkin verileri ayrıntılı olarak sunulacak, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirilecek ve testin teknik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer alacak. Geçen yılki rapora göre, LGS merkezi sınavına başvuran öğrencilerin yüzde 83'ü sınava girmişti.
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