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Halk TV'de terörist başına güzelleme: Kimse çıt çıkaramadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.06.2022 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022
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Halk TV’de terörist başına güzelleme: Kimse çıt çıkaramadı

CHP tarafından fonlanan Halk TV'ye konuk olan HDP vekili Mehmet Rüştü Tiryaki, terörist başı Abdullah Öcalan için defalarca 'sayın' ifadesini kullandı. Programın sunucusu ve diğer katılımcılar, skandal sözlere kulak tıkamayı tercih etti ve sessiz kaldı.

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