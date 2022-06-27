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HDP'li vekil Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre ile ilgili yeni gelişme! PKK'nın sözde üst düzey yöneticileriyle fotoğrafları çıkmıştı

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Giriş Tarihi: 27.06.2022 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022
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HDP’li vekil Hüda Kaya’nın oğlu Muhammed Cihad Cemre ile ilgili yeni gelişme! PKK’nın sözde üst düzey yöneticileriyle fotoğrafları çıkmıştı

Son dakika haberi... Kandil'de terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileriyle yaptığı görüşmeler fotoğraflara yansıyan ve ihbar üzerine Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde gözaltına alınan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'ne 20 Haziran'da gönderilen e-posta ile 'Muhammed Cihad Cemre isimli şahıs Kandil'e PKK'lı teröristlerin yanına gidip geliyor. Orada örgüt yöneticileri ile görüşmeler yapıyor, Kandil'de teröristlerle çektirdiği fotoğrafları emniyet güçlerimizle paylaşmak istiyorum' ihbarında bulunuldu.

PKK'LILARLA SARMAŞ DOLAŞ FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Yapılan çalışmalar sonucu yasa dışı PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri nedeniyle kırmızı bültenle arananlar ile ihbarda adı geçen Muhammed Cihad Cemre'nin, kırsal alanda çekildiği anlaşılan birden çok fotoğrafta, silahlı olarak birlikte yer aldıkları tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Muhammed Cihad Saatçioğlu'nun soyadını mahkeme kararıyla Cemre olarak değiştirdiğini ve Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşadığını belirledi. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından cumartesi sabahı düzenlenen operasyon ile HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, Bayramiç ilçesinde yaşadığı evde gözaltına alındı. Evindeki aramalarda bulunan çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.


Bayramiç Meslek Yüksek Okulu Ormancılık Bölümü'ne geçen yıl kayıt yaptıran Cemre'nin, ders kaydı bulunmadığı öğrenildi.

Cemre'nin, ayrıca annesi HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya adına kayıtlı Serhat köyündeki tarlayı kiraladığı ve çiftçi sistemine kayıtlı olduğu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Cemre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



HDP’li Kaya’nın oğlu gözaltında! HDP'Lİ KAYA'NIN OĞLU GÖZALTINDA!

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