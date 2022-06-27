HDP’li vekil Hüda Kaya’nın oğlu Muhammed Cihad Cemre ile ilgili yeni gelişme! PKK’nın sözde üst düzey yöneticileriyle fotoğrafları çıkmıştı

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Muhammed Cihad Saatçioğlu'nun soyadını mahkeme kararıyla Cemre olarak değiştirdiğini ve Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşadığını belirledi. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından cumartesi sabahı düzenlenen operasyon ile HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, Bayramiç ilçesinde yaşadığı evde gözaltına alındı. Evindeki aramalarda bulunan çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.