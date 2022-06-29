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Son dakika: TBMM'de 5 Sayıştay üyesi belirlendi

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Giriş Tarihi: 29.06.2022 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022
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Son dakika: TBMM’de 5 Sayıştay üyesi belirlendi

SON DAKİKA HABERLERİ: TBMM Genel Kurulunda beş Sayıştay üyesi belirlendi. Buna göre Erdoğan Durkut, Selim Erdem, Ramazan Selek, Mahmut Kazan ve Muhterem İnce Sayıştay üyesi seçildi.

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