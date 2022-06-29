Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesi başladı! İşte ele alınması beklenen konular ve ilk sözler...
Başkan Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşüyor. Görüşmenin yaklaşık bir saat sürmesi beklenirken masada 5 konunun olduğu belirtiliyor. Görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan "Rusya-Ukrayna savaşında denge politikası yürütüyoruz." ifadelerini kullandı. Diğer yandan Ukrayna konusunda Başkan Erdoğan'a teşekkür eden ABD Başkanı Joe Biden "Harika bir iş yapıyorsunuz. Size teşekkür etmek istiyorum." dedi. Peki Başkan Erdoğan - Joe Biden zirvesinde neler konuşulacak? İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi başladı.
Başkan Erdoğan, IFEMA Kongre Merkezi'nde ABD Başkanı Biden ile görüşmesinin başında yaptığı konuşmada, uzun bir aradan sonra tekrar bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
UKRAYNA İÇİN DENGE POLİTİKASI
NATO Zirvesi'nin gündemi itibarıyla çok güçlü bir zirve olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Zirvede yarın devam edecek çalışmalarımızla inanıyorum ki ülkelerimize dolu dolu dönme fırsatını bulacağız. Sizlerin özellikle ABD olarak bu işte ön alışınız, NATO'nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlar özellikle Rusya-Ukrayna sürecine ayrı bir katkı verecektir." dedi.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle son dönemde hububat ve akaryakıt konusunda olumsuz gelişmeler yaşandığına işaret eden Erdoğan, "Bu konuda denge politikasıyla süreci çözmenin gayreti içindeyiz. Temennimiz odur ki bu denge politikasıyla netice alalım. Bir an önce de hububat konusunda şu anda bunun yokluğunu çeken ülkelere açılan koridor üzerinden imkan sağlayalım." değerlendirmesinde bulundu.
Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile TSİ 18.55'te başlayan görüşmesi basına kapalı devam ediyor.
TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılması ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO başvuruları hakkında yaptıklarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında bir araya geldi.
Görüşmenin başında açıklama yapan Biden, Erdoğan ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Biden, Ukrayna'da tutulan ve limanlardan çıkarılamayan tahılın dünya piyasalarına ulaştırılabilmesi için yaptığı "müthiş iş" ve "İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin ilerlemesine izin verilmesi" dolayısıyla Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
Biden, "Harika bir iş yapıyorsunuz. Size teşekkür etmek istiyorum." dedi.
MASADA HANGİ KONULAR VAR?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, NATO zirvesinin düzenlendiği Madrid'de gerçekleştireceği görüşme başladı. Peki Başkan Erdoğan ve Biden görüşmesinde masada hangi konular olacak?
1- F-16 KRİZİ - "TAVİZ VERMEYECEĞİZ"
Başkan Erdoğan, zirvede yapacağı ikili görüşmeler ve ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin gündemine ilişkin soru üzerine, ABD ile en önemli görüşmenin F-16 meselesi olduğunu belirtti. Erdoğan, "F-16 meselesi şu anda hala masada, ortada yine bir oyalama taktiği gidiyor. Bunlar görüşülecek. Kararlı duruşumuzdan taviz vermeyecek, aynı şekilde yürüyüşümüzü sürdüreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
Bu görüşmede Türkiye'nin ABD'den 40 yeni uçak alımını ve mevcut F-16'ların modernizasyonunu içeren talebinin neticeye ulaştırılması bekleniyor.
2- YUNANİSTAN'DAKİ YIĞINAK
Geçtiğimiz ay Yunanistan ve ABD arasında yapılan bir anlaşma ile ABD'nin 3 'ü yeni 4 üsten faydalanması için olanak sağlanmıştı. Görüşmede Yunan provokasyonları ve ABD'nin Yunanistan'daki üslerinin de gündemde olacağı öngörülüyor. Başkan Erdoğan konuya ilişkin dün yaptığı açıklamasında "Bu silahlar kime karşı kullanılıyor Yunanistan'dakileri 'Rusya'ya karşı' dediniz. Peki bizim güneyimizdeki bu terör örgütlerinin inlerine gelen bu silahlar, onlar kime karşı kullanılıyor Onlar da Türkiye'ye karşı kullanılıyor." ifadelerini kullanmıştı.
3- YPG/PKK DESTEĞİ
Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin gölgesi altında varlığını sürdürmeye devam ediyor. ABD'nin isteği doğrultusunda, "SDG" adını kullanan YPG/PKK'ya destek görüşmede gündeme gelmesi beklenen konular arasında yer alıyor.
4- FETÖ
Dün gerçekleştirilen zirvede PKK/YPG/PYD ile birlikte "FETÖ'nün bir terör örgütü olduğu uluslararası bir anlaşmada ilk kez bu kadar net bir şekilde ortaya konulmuştu. Başkan Erdoğan'ın tarihi zaferinin ardından Biden ile yapılacak görüşmede FETÖ meselesinin de gündeme geleceği öngörülüyor.
Amerika Birleşik Devletleri, Fetullahçı Terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in ikametgâhı olması nedeniyle, örgütün hâlihazırda dünya çapında faaliyetlerinin merkezi konumunda yer alıyor. Örgütün ABD'de yaygın bir okul yapılanması, ticaret ağı ve sahip olduğu milyarlarca dolara ulaşan bir ekonomik hacmi bulunuyor. FETÖ'nün ABD'de sayıları 140'ın üzerinde okulu bulunurken, bu okullarda yaklaşık 60 bin öğrenci eğitim alıyor.
5- EKONOMİK İŞBİRLİĞİ
Geçtiğimiz günlerde Türkiye ve ABD Hazine bakan yardımcıları arasında bir görüşme gerçekleşmiş, güncel küresel ekonomik gelişmeler için birlikte atılabilecek adımlar konuşulmuştu. Başkan Erdoğan biden görüşmesinde bu meselenin de gündeme gelmesi bekleniyor.
DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Madrid temaslarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya gelmesi bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
NATO Zirvesi'nin düzenlendiği Madrid'e hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulunmuştu. ABD Başkanı Joe Biden'la bir görüşme yaptıklarını dile getiren Erdoğan, "Sayın Biden ile bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Biz de 'olabilir' dedik." ifadelerini kullanmıştı.
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