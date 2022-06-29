Teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkmıştı: HDP’li Hüda Kaya’nın oğlu tutuklandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Kandil'de terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin fotoğrafları olduğu ihbarı üzerine gözaltına alınan HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, çıkarıldığı nöbetçi mahkemenin aldığı karar üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.