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Teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkmıştı: HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu tutuklandı

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 29.06.2022 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022
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Teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkmıştı: HDP’li Hüda Kaya’nın oğlu tutuklandı

Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileriyle fotoğrafları ortaya çıkan ve gözaltına alınan HDP vekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cemre, geçtiğimiz günlerde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınmıştı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Kandil'de terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin fotoğrafları olduğu ihbarı üzerine gözaltına alınan HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, çıkarıldığı nöbetçi mahkemenin aldığı karar üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ, YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının karara itiraz başvurusunun kabulünün ardından şüpheli, evinde gözaltına alındı.

TUTUKLANDI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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