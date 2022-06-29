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Dezenformasyon Mücadele Yasa Teklifi yeni yasama döneminde görüşülecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.06.2022 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022
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Dezenformasyon Mücadele Yasa Teklifi yeni yasama döneminde görüşülecek

AK Parti tarafından yapılan açıklamada Dezenformasyon Mücadele Yasa Teklifinin yeni yasama döneminde görüşüleceği açıklandı. Diğer yandan TBMM'nin 1 Temmuz itibarıyla tatile gireceği de belirtildi.

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