Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın görüşmesinden ilk görüntüler

Başkan Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşüyor. Görüşmenin yaklaşık bir saat sürmesi beklenirken masada 5 konunun olduğu belirtiliyor. Görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan "Rusya-Ukrayna savaşında denge politikası yürütüyoruz." ifadelerini kullandı. Peki Başkan Erdoğan - Joe Biden zirvesinde neler konuşulacak? İşte detaylar...