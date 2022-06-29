29 Haziran 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesinden ilk görüntüler
Başkan Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşüyor. Görüşmenin yaklaşık bir saat sürmesi beklenirken masada 5 konunun olduğu belirtiliyor. Görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan "Rusya-Ukrayna savaşında denge politikası yürütüyoruz." ifadelerini kullandı. Peki Başkan Erdoğan - Joe Biden zirvesinde neler konuşulacak? İşte detaylar...