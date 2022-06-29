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Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesinden ilk görüntüler

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Giriş: 29.06.2022 19:40
Başkan Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşüyor. Görüşmenin yaklaşık bir saat sürmesi beklenirken masada 5 konunun olduğu belirtiliyor. Görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan "Rusya-Ukrayna savaşında denge politikası yürütüyoruz." ifadelerini kullandı. Peki Başkan Erdoğan - Joe Biden zirvesinde neler konuşulacak? İşte detaylar...
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