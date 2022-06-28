Türkiye, İsveç ve Finlandiya ortak mutabakat imzaladı! Başkan Erdoğan'ın katıldığı Madrid'deki 4'lü Zirve sona erdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için İspanya'ya gitti. İspanya'nın başkentinde dünya liderleriyle bir araya gelecek olan Başkan Erdoğan, kritik zirve öncesi NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç ile Finlandiya liderleriyle 4'lü görüşme gerçekleştirdi. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı. A Haber muhabiri Rüya Akkuş, İspanya'nın başkenti Madrid'deki zirvenin ardından Ortak Mutabakat'ın detaylarını aktardı. Toplantı sonrası ortak mutabakat ve Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine dair NATO Genel Sekreteri Stoltenberg flaş açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in terörle mücadelede Türkiye'yle birlikte çalışacağını ve dayanışma göstereceğini belirtti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için İspanya'ya gitti. Başkan Erdoğan'ın bulunduğu uçak Madrid'e gitti.
MUTABAKAT İMZALANDI
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı.
Toplantı sonrası ortak mutabakat ve Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine dair NATO Genel Sekreteri Stoltenberg flaş açıklamalarda bulundu.
Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in terörle mücadelede Türkiye'yle birlikte çalışacağını ve dayanışma göstereceğini belirtti.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım için Türkiye ile mutabakata vardığını, Türkiye'nin endişelerinin giderileceğini söyledi.
Stoltenberg, NATO ülkelerinin liderlerinin yarın İsveç ve Finlandiya'yı NATO'ya katılmaya davet için karar alacağını bildirdi.
Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in isteğinin tam tersi olduğunu belirtti.
İŞTE ORTAK MUTABAKATIN DETAYLARI! "TÜRKİYE İSTEDİĞİNİ ALDI"
A Haber muhabiri Rüya Akkuş, İspanya'nın başkenti Madrid'deki zirvenin ardından Ortak Mutabakat'ın detaylarını aktardı.
Akkuş yaptığı açıklamada, "Türkiye istediğini aldı desek doğru olacaktır." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katılımıyla gerçekleşen dörtlü zirveden elde edilen somut kazanımlar:
• PKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye'yle tam işbirliği.
• Terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye'yle dayanışma sergilenmesi.
• PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdü.
• Savunma sanayii alanında ambargo kısıtlamalara gidilmemesi, işbirliğinin artırılması.
• İsveç ve Finlandiya'nın terörizmle mücadele ve savunma sanayii konularındaki ulusal mevzuatlarını ve uygulamalarını tadil etme taahhüdü.
• Terörizm ve örgütlü suçlarla mücadele alanında istihbarat paylaşımına ilişkin yapılandırılmış işbirliği mekanizması tesisi.
• Terör suçlularının iadesi konusunda somut adımlar atılması ve ikili düzeyde ahdi düzenlemeler yapılması.
• PKK ve uzantılarının ve paravan örgütlerinin para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerinin yasaklanması ve bunların soruşturulması.
• Türkiye'ye yönelik terör propagandasının engellenmesi.
• Finlandiya ve İsveç'in PESKO (AB Daimi Yapılandırılmış İşbirliği Süreci) dahil AB güvenlik mekanizmalarına en geniş şekilde katılımının desteklenmesi.
• Bu adımların uygulanmasını denetlemek üzere Adalet, İstihbarat ve Güvenlik kurumlarının katılımıyla Daimi Ortak Mekanizma kurulması.
Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu perspektif ve kararlı duruş sayesinde terör örgütleriyle mücadele hususunda ciddi kazanımlar elde etmiştir.
PKK/YPG/PYD ile birlikte "FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunun" uluslararası bir anlaşmada bu kadar net ortaya konması, Türkiye'nin Başkan Erdoğan liderliğinde verdiği mücadelede uluslararası boyutta da çok önemli bir adım olmuştur.
İŞTE ORTAK BİLDİRİ
Türkiye, İsveç ve Finlandiya ortak bildirisinde, "Finlandiya ve İsveç, tüm terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı gerçekleştirdikleri saldırıları açık ve net biçimde kınar. Finlandiya ve İsveç, PKK ve diğer tüm terörist örgütlerin ve bağlantılı şahısların faaliyetlerini engelleyeceklerini taahhüt eder." denildi.
Ortak bildiride şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye, Finlandiya ve İsveç terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek amacıyla aralarındaki iş birliğini artırmaya karar vermişlerdir. Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin sağladığı bilgi, delil ve istihbaratı dikkate alarak terör zanlılarına dair sınır dışı veya iade taleplerini hızla işleme koyacak. Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasına desteğini teyit eder ve Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için davet edilmesine desteğini ifade eder. Müstakbel NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacaklardır."
UÇAKTAKİ DETAY
Birleşmiş Milletler'in (BM), yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını Ankara'nın talebi doğrultusunda "Türkiye" olarak değiştirmesinin ardından BM Güvenlik Konseyi'nde ilk kez ülke ismi Türkiye olarak kullanılmıştı.
Başkan Erdoğan'ı İspanya'nın başkenti Madrid'e götüren uçaktaki Republic of Türkiye yazısı dikkat çekti.
4'LÜ ZİRVE'DE 2. OTURUM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşmenin ilk ayağı 2 saat sürdü.
Madrid'de NATO Zirvesinin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'ndeki dörtlü görüşmeye, Başkan Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg katıldı.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
2. OTURUM DA SONA ERDİ
İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın kritik diplomasisini sürdürdüğü 4'lü zirvenin verilen aranın ardından devam edeceği belirtilmişti.
Yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Erdogan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşme verilen aranın ardından devam edecek." denidli.
Başkan Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri, İsveç ve Finlandiya liderleriyle yaptığı görüşme sona erdi.
DÜNYA LİDERLİYLE GÖRÜŞECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'de ikili temaslarda bulunacak.
Başkan Erdoğan'ın, Madrid'deki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, IFEMA Kongre Merkezinde, bazı müttefik ve ortak ülke liderleriyle görüşmesi bekleniyor.
Başkan Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya gelmesi planlanıyor.
Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katılımıyla NATO-Türkiye-İsveç-Finlandiya dörtlü görüşmesinde bulunacak.
Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar karşısında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak zirvede, Rusya-Ukrayna savaşının İttifak'a yansımaları değerlendirilecek ve bu kapsamda NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanması gözden geçirilecek.
Zirvede, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurularının görüşülmesi ve İttifak'ın gelecek çalışmalarına rehberlik edecek yeni Stratejik Konsept belgesinin onaylanması da gündemde olacak.
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