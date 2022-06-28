Türkiye, İsveç ve Finlandiya ortak mutabakat imzaladı! Başkan Erdoğan’ın katıldığı Madrid’deki 4’lü Zirve sona erdi

Toplantı sonrası ortak mutabakat ve Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine dair NATO Genel Sekreteri Stoltenberg flaş açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in terörle mücadelede Türkiye'yle birlikte çalışacağını ve dayanışma göstereceğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım için Türkiye ile mutabakata vardığını, Türkiye'nin endişelerinin giderileceğini söyledi.

Stoltenberg, NATO ülkelerinin liderlerinin yarın İsveç ve Finlandiya'yı NATO'ya katılmaya davet için karar alacağını bildirdi.

Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in isteğinin tam tersi olduğunu belirtti.

İŞTE ORTAK MUTABAKATIN DETAYLARI! "TÜRKİYE İSTEDİĞİNİ ALDI"

A Haber muhabiri Rüya Akkuş, İspanya'nın başkenti Madrid'deki zirvenin ardından Ortak Mutabakat'ın detaylarını aktardı.

Akkuş yaptığı açıklamada, "Türkiye istediğini aldı desek doğru olacaktır." dedi.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katılımıyla gerçekleşen dörtlü zirveden elde edilen somut kazanımlar:



• PKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye'yle tam işbirliği.

• Terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye'yle dayanışma sergilenmesi.

• PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdü.

• Savunma sanayii alanında ambargo kısıtlamalara gidilmemesi, işbirliğinin artırılması.

• İsveç ve Finlandiya'nın terörizmle mücadele ve savunma sanayii konularındaki ulusal mevzuatlarını ve uygulamalarını tadil etme taahhüdü.

• Terörizm ve örgütlü suçlarla mücadele alanında istihbarat paylaşımına ilişkin yapılandırılmış işbirliği mekanizması tesisi.

• Terör suçlularının iadesi konusunda somut adımlar atılması ve ikili düzeyde ahdi düzenlemeler yapılması.

• PKK ve uzantılarının ve paravan örgütlerinin para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerinin yasaklanması ve bunların soruşturulması.

• Türkiye'ye yönelik terör propagandasının engellenmesi.

• Finlandiya ve İsveç'in PESKO (AB Daimi Yapılandırılmış İşbirliği Süreci) dahil AB güvenlik mekanizmalarına en geniş şekilde katılımının desteklenmesi.

• Bu adımların uygulanmasını denetlemek üzere Adalet, İstihbarat ve Güvenlik kurumlarının katılımıyla Daimi Ortak Mekanizma kurulması.

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu perspektif ve kararlı duruş sayesinde terör örgütleriyle mücadele hususunda ciddi kazanımlar elde etmiştir.



PKK/YPG/PYD ile birlikte "FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunun" uluslararası bir anlaşmada bu kadar net ortaya konması, Türkiye'nin Başkan Erdoğan liderliğinde verdiği mücadelede uluslararası boyutta da çok önemli bir adım olmuştur.

İŞTE ORTAK BİLDİRİ



Türkiye, İsveç ve Finlandiya ortak bildirisinde, "Finlandiya ve İsveç, tüm terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı gerçekleştirdikleri saldırıları açık ve net biçimde kınar. Finlandiya ve İsveç, PKK ve diğer tüm terörist örgütlerin ve bağlantılı şahısların faaliyetlerini engelleyeceklerini taahhüt eder." denildi.

Ortak bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye, Finlandiya ve İsveç terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek amacıyla aralarındaki iş birliğini artırmaya karar vermişlerdir. Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin sağladığı bilgi, delil ve istihbaratı dikkate alarak terör zanlılarına dair sınır dışı veya iade taleplerini hızla işleme koyacak. Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasına desteğini teyit eder ve Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için davet edilmesine desteğini ifade eder. Müstakbel NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacaklardır."

UÇAKTAKİ DETAY

Birleşmiş Milletler'in (BM), yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını Ankara'nın talebi doğrultusunda "Türkiye" olarak değiştirmesinin ardından BM Güvenlik Konseyi'nde ilk kez ülke ismi Türkiye olarak kullanılmıştı.

Başkan Erdoğan'ı İspanya'nın başkenti Madrid'e götüren uçaktaki Republic of Türkiye yazısı dikkat çekti.